Şebnem Ferah

Vicdan Şarkı Sözleri
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Ruhum kükrer, Ruhum her Gece
Damla damla akar Rimellerim
Boş bir Koltuk dinler sakince
Bir kendime geçmez Sözlerim
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Üç beş Metre Beyaza girmeden önce
Eğilmeden, bükülmeden her zaman
Aynı Defterden çıkmış binlerce
Düşünce Cümle, Hece, Harf ve İnsan
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Vicdan, Vicdan
Üstümüze, yağ üstümüze
Senden doğsun tüm Anlamlar
Dinlesin İnsan
*
Yağ yeniden
Yağ üstümüze
Senden gelsin geçsin Zaman
Sende dursun toplansın Vicdan, Vicdan
*
Ruhum kükrer, Ruhum her Gece
Bin kez düşer tekrar kalkarım
Benim kutup Yıldızım bir başka yerde
Saklar, korur, dinler, anlarım
*
Üç beş Metre Beyaza girmeden önce
Eğilmeden, bükülmeden her zaman
Aynı Defterden çıkmış binlerce
Düşünce Cümle, Hece, Harf ve İnsan
*
Vicdan, Vicdan
Üstümüze, yağ üstümüze
Senden doğsun tüm Anlamlar
Dinlesin İnsan
*
Yağ yeniden
Yağ üstümüze
Senden gelsin geçsin Zaman
Sende dursun toplansın Vicdan, Vicdan