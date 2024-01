Şebnem Ferah

Ruhum kükrer, Ruhum her Gece Damla damla akar Rimellerim Boş bir Koltuk dinler sakince Bir kendime geçmez Sözlerim * Üç beş Metre Beyaza girmeden önce Eğilmeden, bükülmeden her zaman Aynı Defterden çıkmış binlerce Düşünce Cümle, Hece, Harf ve İnsan * Vicdan, Vicdan Üstümüze, yağ üstümüze Senden doğsun tüm Anlamlar Dinlesin İnsan * Yağ yeniden Yağ üstümüze Senden gelsin geçsin Zaman Sende dursun toplansın Vicdan, Vicdan * Ruhum kükrer, Ruhum her Gece Bin kez düşer tekrar kalkarım Benim kutup Yıldızım bir başka yerde Saklar, korur, dinler, anlarım * Üç beş Metre Beyaza girmeden önce Eğilmeden, bükülmeden her zaman Aynı Defterden çıkmış binlerce Düşünce Cümle, Hece, Harf ve İnsan * Vicdan, Vicdan Üstümüze, yağ üstümüze Senden doğsun tüm Anlamlar Dinlesin İnsan * Yağ yeniden Yağ üstümüze Senden gelsin geçsin Zaman Sende dursun toplansın Vicdan, Vicdan