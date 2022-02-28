Şebnem Ferah

Yağmurlar Sokaklar sakin geceler karabasan Ellerim titrer Kim bu ben kim bu susan Ne soran var ne bilen sebebim yok *** Bana kıyan erkeğim sen gül Vazgeçtim rüyalardan Beni sevmezsen yağmurları sev Bulutlar ağlasın sen gül güneş doğsun yeniden *** Gidiyorum gözüm yaşlı Hatıran har yüreğime Sen sev yağmurları Yağmurlar yağsın üzerime *** Gidiyorum gözüm yaşlı Ah yine yol yol üstüne Sen sev yağmurları Yağmurlar yağsın yüzüme...

Bu Aşk Fazla Sana Denize açıldım sevmeye, sevilmeye Anladım sevmek gibisi yok Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye Damlalarda yüzmek gibisi yok *** Yokluğun varlığın bir Dünüm yok, yarınım sır *** Nasıl inanırım sana? Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda *** Bu aşk fazla sana

Deli Kızım Uyan Gece geçmez gündüz olmaz Can bu dünyaya dayanmaz neden Haykırdım dağlara duymaz Bekledim günlerce yok ki gelen *** Karlı dağların ardında biri yaşarmış Bulut olur yağmur olur bize bakarmış Hem yakın hem uzakmış, yanakları al almış *** Deli kızım uyan Söylenenler yalan Deli kızım uyan Bir tek sensin duyan *** Yerde oldum gökte oldum Sormayın halim ah başım duman Gönül uslanmayı bilmez Düşlerim gerçek, gerçeğim yalan

Fırtına Niye bana her şey korku, her şey tasa Ne gece ne gündüz kaygısız Neden bütün yollar karanlığa Gecelerim uzun, ışıksız *** Aşk yarı yolda kaldı neyleyim Korkmuyorum, ben buyum böyleyim *** Yarınlar kadar yakın içimde fırtına Bu dalgasız deniz durgun, aldatır, inanma Yaslanıp gururumun kambur sırtına Kendime rağmen durmam, basar giderim *** Nereye gider yollar sır dağlara Denizler uçsuz, bucaksız Gözlerim arkadaş uzaklara Dalar gider ah faydasız

Vazgeçtim Dünyadan Nerde sözler of nerde yüreğim Ben de sevdim of sevmedi bilenim Ver elini sonsuza Al beni dünyadan of kalmadı sevenim *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan *** Nerden geldim of yolculuk nereye Belki söyler of sorarsam kadere Yok sevenim arzuyla Mezarlar bile küsmüş of kadınca ölene *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan