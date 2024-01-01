Şebnem Keskin

İbadetim Ft Erol Evgin Sensizlik var yarınlarda Biliyorum gideceksin Yenik düşüp imkansıza Biz ayrıldık diyeceksin * Sarıldığım mutluluklar Yok olacak yokluğunda Vuracaksın yüreğimden Bir elveda kurşunuyla... * Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum lanet olsun!.. * Yaşanacak hatıralar Ölene dek defalarca Gün sayacak yılgın kalbim Bir müebbet yalnızlıkta... * Sarıldığım mutluluklar Yok olacak yokluğunda Vuracaksın yüreğimden Bir elveda kurşunuyla... * Kan kırmızısı şafaklarda Yollarına düşeceğim Gözyaşımla sevişirken Düşlerimde güleceğim...

Tüm Bir Yaşam Ft Erol Evgin Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana baharı anımsatan Bir umut doldu içime *** Daha seni ilk gördüğümde Daha elini tuttuğumda Yaşamaya şimdi başlıyorsun Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana güneşi anımsatan Bir ateş yandı içimde *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yanına geldiğimde Önümüzde çok güzel günler var Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Bir tek yıla sığdı her şey Tüm bir yaşam Tüm bir yaşam

Sitem Ft Erol Evgin Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Sene dokuz yüz kırk altı mevsim sonbahar (Mevsim sonbahar, mevsim sonbahar) Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar *** Ah Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim) Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim) Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim (Dilleri neyleyim, dilleri neyleyim) Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar *** Ah Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var Yâr yâr Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var Yâr yâr Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var Yâr