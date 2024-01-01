Şebnem Kısaparmak

Ağlıyorsun Seni yağmamammışlar kuytularda Korkuların nefes nefese Yüreğinden bıçaklanan sevdalara Pişman mısın kendine Pişman mısın kendine * Seni yağlamamışlar kuytularda Korkuların nefes nefese Yüreğinden bıçaklanan sevdalara * Hep yanlış sevdalara çiçeklenmiş Koruyup savrulmuşun Özlemin çıldırıyor anılara Gecelere sığmıyorsun * Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun * Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun * Yorgunsun biliyorum Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya Saclarım ellerini özlüyor Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında Seni anlıyorum O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar Hangi yasak umudun ihanetidir Birer birer koparmışlar çiçekleri ağlıyorsun * Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun * Su yoksul duvarların dili olsada Anlatsa neler cektigini Buz gibi yastıklara sarılıpta sabahı zor etdigini Sabahı zor etdigini * Hep yanlıs sevdalara çiceklenmis Koruyup savrulmusun Hasretin cıldırıyor gecelere Anılara sığmıyorsun * Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun * Yaprak dökenlestiğin satırlar arasında Altı kırmızı ile çizilmiş Ve tırnak içine alınmıs Suskunlugun basharflerisin Sehirler uyurken Boğazına sarılırken öfkeler Bu gizli gülmeler Bu sessiz aglamaların nedir anlamı Sen hangi mevsimin yağmurusun Ağlıyorsun * Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun..

Yoksun Üzerime devirip dağ gibi hüzünleri Böyle çekip gitmek var mıydı? Var mıydı böyle bitirmek? Hani söz vermiştik birbirimize? Kaç zaman geçti aradan Sen yoksun! Sana sığındığım geceler Alevleri gökyüzünde Bir kumsal ateşiydi günahları yaktığımız . Ve kan rengi şarapla yıkanmış Bir hasret şimdi göğsümüze taktığımız . Bilirim dönmeyeceksin artık! Uzun zaman oldu Belki çoktan unuttun . Adın kaldı soğuk duvarlarında odamın Sigara paketlerinde şiirlerin Resimlerin bana gülen, Cüzdanımda saç telin . Bir veda o geceden aklımda kalan Kekremsi bir tat Bir med cezir yüreğimde Ben vurgun yemiş bir yaralı Gemiler, gemiler bana taşır bütün aşk yorgunlarını Sen yoksun ... Sen yoksun ya sanki yarım kalmışım Sen yoksun ya çıldırmışım, bunalmışım Sen yoksun ya Bizim şarkımızı çalmışım Sen neredesin Sen yoksun ya şimdi bomboş sokaklar Sen yoksun ya gözyaşım pişmanlık saklar Sen yoksun ya Canım umrumda mı bu yasaklar Sen neredesin Yoksun Yoksun Gelmiyorsun Yoksu Canım yoksun Beni ağlatıyorsun Hayatımın ilkbaharında tanısaydım seni Yasak umutlara ve acılara inat Buruk bir şarap tadında olsaydı sevdamız Yıllandıkça güzelleşen Ve sen şiirler okusaydın geceleri Saçlarımı okşarken . Ellerimi tutsaydın ansızın Yüreğim eriseydi gözlerinde Yansaydım ateşinden . Sen ağlasaydın mutluluktan Ben ölseydim Yalnızca beni sevdiğini bilseydim . Ne hayallerimiz vardı Yar beni anlayacaktı Çığ düştü umutlara Böyle mi olcaktı Korkuyorum yarınımdan Öyle mi bakacaktı Seviyorum deseydin Bi kere söyleseydin Yanmazdım Yanmazdım böyle çekip gitmeseydin ... Bir veda o geceden aklımda kalan Bir günah, belki yasak Yanımda olsan şimdi, hiç konuşmasak Ağlasak bin kere pişman olsak Sonra yine bozsak yeminleri Sarılsak sımsıkı Öylece kalsak ... Gittin ... Kimbilir kaç deli sevda sığdırdın yüreğine Işığa üşüşen pervaneler gibi sardılar seni Körkütük aşkların ortasına düştün Yalanların pençesine . Belki birgün, bir gece Dar bir vakitte belki Hiç beklemezken seni gelirsin diye, gelirsin diye Ben hâlâ burdayım Sen yoksun! Lanet olsun, lanet olsun Yoksun, canım yoksun Beni ağlatıyorsun Yoksun, canım yoksun Gelmiyorsun

Seni seviyorum Ne güzel şey seni seviyorum demek Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel Her baharda gece gündüz her saniye Seni seviyorum Seni seviyorum Seviyorum seni diyebilmek ne güzel * Bir kere sevdaya tutulmayagör Ateşlere yandığının resmidir Aşık dediğin mecnun misali kör Ne bilsin alemde ne mevsimidir * Çünküsü yok nedeni yok sevmenin Zamanı hiç yok, dakikalar zaman üstü Utangaç bir gecenin kucağında Yağmurlar vuruyor pencereme Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında Aşkın ayak seslerinin duyuyorum yüreğimde Ve hasretin içimde Seni seviyorum Sesinin duymak istiyorum uyumadan önce Sabahlara kadar konuşmak Hiç kapatmamak telefonu Aynı düşlere uyumak sonra Ve uyanmak aynı güneşe * Bir kere sevdaya tutulmayagör Ateşlere yandığının resmidir Aşık dediğin mecnun misali kör Ne bilsin alemde ne mevsimidir * Daha bir güzelleştim son günlerde Gözlerimin içi parlıyor Kabıma sığdıramıyorum aşkı Gülmek geliyor içimden Sokaklarda koşar adım yürümek Tanıdık tanımadık herkese selam vermek Merhaba ülkemin güzel insanları Hepinize hepinize merhaba Sizi de seviyorum Yağmuru, denizi, kokusunu toprağın Gökmavisinde güvercinleri, martıları Dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı Bin dallılarıyla köy kızlarını Ve elleri hamur kokan anaları Hepsini sende seviyorum Seni seviyorum Bir kenara mahsun çekilen içim Yemeden içmeden kesilen içim Sensiz/yarsız uykuyu haram bilen için Ayrılık ölümün diğer ismidir * Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime Ve daha çok seviyorum limonlu çayı Senin sevdiğin herşeyi seviyorum Türkülerini memleketinin Feneri ve kara kartalı senin için Davamızı ve şiiri sende seviyorum Seni seviyorum İyi ki doğdun İyi ki varsın Doğum günün kutlu olsun Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum * Yaşamaksa seni sevmek Ben hiç ölmedim Seni seviyorum