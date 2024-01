Şebnem Kısaparmak

Bugün altı ayı bitirdim asker ocağında Mektubunu aldım gözlerim doldu Ranzama uzandım, bir sigara yaktım Utanmasam ağlayacaktım Demek konuşmaya başiadı oğlum Demek baba diyor artık Kaşı gözü, bakışı bana benziyor demek Oğlumu benim için doya doya öp Saçlarını kokla, sımsıkı sarıl Ezdirme kimseye babasız diye Baba dedim de aklıma geldi Hani babanın bir sözü vardı Askerliğini yapmamış adama kız verilmez demişti Haklıymış burada ne kadar da değişiyor insan Bilemezsin Sanki hayat burda başlıyor Neyse yalnız değilim hiç değilse Koğuşta bir toprağım var bizim yukarı köyden Çakı gibi delikanlı Dayanamıyor hasrete.sekiz aylık nişanlı Çarşı iznine çıktık geçen pazar Gümüş bir kolye aidi yavuklusuna Hatırlar mısın ben de sana almıştım Ucunda isminin ilk harfi vardı O geldi aklıma, bir de gözlerin Ki rüyadır şimdi sana kavuşmak uzak bir düştür Yüreğimi içine koyduğum er mektubu görülmüştür Saatler durmuş burda günler bitmiyor Hele üç beş nöbetinde zaman geçmiyor Hasret ağır geliyor postalım gibi Şafak sayıyorum çok özledim sizi Nöbette bir türkü dolandı dilime Unuttum zamanı baharı güzü Soğuktan tüfek yapıştı elime * Bir anda belirdi anamın yüzü Çocukken kadınlar toplanınca söylerdi Kim bilir içinden neler geçerdi * Ano yemendir Gülü çemendir Giden gelmiyor Acep nedendir * Onlar da bizim gibi gitmişti Gidip de dönmemişti hani İnsanı böyle garip düşünceler alıyor işte Her neyse sen sakın kendini üzme Sizi nasıl özlüyorum bir bilsen Akşam karavanalarında sıcak tarhananın dumanında çekiyorum Hasretini Hep beraber oturduğumuz sofralar geliyor aklıma Tadına duyamadığım memleket yemekleri Ve dağları memleketimin, türküleri Rüyalarıma giriyor iğde kokulu sokaktaki bahar çiçekleri Ve beni beklediğin pencere Elimde tezkere terhis oluyorum her gece Her gece gördüğüm rüya bu işte Nedendir bilmem düşlerimde hep sivilim Mis gibi yıkanmış, ütülenmiş beyaz gömleğim Siyah pantolonum ve boyalı ayakkabılarım sonra Hani bayramlarda giydiğim Hani kendimi beğendiğim ayna Uzamış saçlarımı taradığım Oysa şimdi ne kadar da kısa saçlarım Oğlum bile görse tanımaz beni Şimdi burda olsa öper öper koklarım Oğlumu benim için doya doya öp Saçlarını okşa sımsıkı sarıl Ezdirme kimseye babasız diye Burada daha iyi anlıyorum babasızlığımı Anama da selam et ellerini öp Beni merak etmesin.hiç düşünmesin Dönerim aslanlar gibi gelirim Helal etsin hakkını Her şey vatan için Her şey vatan için