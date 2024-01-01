×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Yıldız Gibi

Yıldız Gibi Şarkı Sözleri

Şebnem Kısaparmak Yıldız Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Kısaparmak Yıldız Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıldız Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şebnem Kısaparmak

Şebnem Kısaparmak

Yıldız Gibi

  • Ben Bugün Doğdum

  • Yıldız Gibi

  • Yalan Mıydı

  • İkimiz Bir Fidanız

  • Gelemez Miydin

  • Beni Çocukluğuma Götürün

  • Ah Eski Şarkılar

  • Gurbet Gelini

  • Üzüm Karası

  • Asker Mektubu

  • Korsan Şarkı

  • Ebedi Aşk

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı