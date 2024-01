Şebnem Kısaparmak

bu ses halkin sesidir hepimizindir beklenen direnisin ilk nefesidir nasil anlatsak nerden baslasak diz boyu rezaleti nasil kapatsak nedir bu cehalet nedir bu cinnet vallahi insanlarda kalmamis iffet ne kucuge sevgi ne buyuge hurmet bu nasil bir ulke nasil memleket bu nasil habercilik bu nasil sohbet kim kiminle beraber bu ask ne zaman biter memleket hepden beter haydi o zaman hep beraber kaldir kollari oh oh sikidim sikidim sikidim oynat gobegi oh oh sikidim sikidim sikidim keyfine bak halkin sefani sur tatlin agzini ac bekle bak geliyor salkim eflasyon,issizlik almis yurumus partilerin gozunu secmen burumus vatandas secim de adam sayilmis secimlerden sonrada itilip,kakilmis bu ulkede yasamak meger ne sormus milletin dertini soran mi kalmis vatandas hirsindan cildirmis durmus nerde bu devlet nerde bu millet devran boyle giderse kopar kiyamet bosverrrrr kaldir kollari oh oh sikidim sikidim sikidim oynat gobegi oh oh sikidim sikidim sikidim keyfine bak halkin sefani sur tatlin agzini ac bekle bak geliyor salkim manevi degerler elden gidiyor sayginlik,agirlik artik bitiyor bu ulkede artik ahlaksizlik pirim yapiyor metropoller in oldu anadolu out dirlik duzen bozuldu aileyi unut bu hafta kim sik kim rukus bu onlenemez bir cokus bu kadari da olmaz ki bin eglence bin cumbus kacamak yapar iki kisi biri erkek biri disi inkar eder hatun kisi “biz yalnizca arkadasiz” yapma bee abla halden anlariz her turlu duruma uyariz sen ne dersen inanir sonrada seni alkislariz isteriz isteriz oyna oyna kaldir kollari oh oh sikidim sikidim sikidim oynat gobegi oh oh sikidim sikidim sikidim keyfine bak halkin sefani sur tatlin agzini ac bekle bak geliyor salkim sevgilisinden ayrilanlara,ayilanlara,bayilanlara, soyunanlara,kiviranlara,siritanlara,kiritanlara, bol keseden atanlara,memleti satanlara, bankalari hortumlayip,yetim hakki yutanlara, reyting icin milleti bir birine katanlara yuru demeye geldik,yuru yuru demeye geldik,yuru bir sabah ansizim bir yagmur yagar yikar butun kirlerini bu ulkenin yeni bir safak soker karanligin icinden yepyeni bir gune uyanir bu ulkede sokaklar her gece icinde binlerce gunes sallar Kaynak: https://www.sarkisozlerihd.com/sarki-sozu/sebnem-kisaparmak-devran-boyle-giderse/