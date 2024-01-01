Bu Bayram Da Gelemedin Anne Şarkı Sözleri
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Şebnem Kısaparmak
Bu Bayram Da Gelemedin Anne
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Sensiz bu ilk bayram
Hakkını eyle helal
Biz burada oldukça
Dalgalanır şanlı hilal
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Bu bayram gelemedim annem
Elinden öpemedim annem
Vatan, bayrak sağ olsun
Üzülme canım annem
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Bu bayram yaslı bayram
Şehitlere selam olsun
Gözü yaşlı anaların
Bayramı mübarek olsun
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Bu bayram gelemedik anne
Elinden öpemedik anne
Vatan, bayrak sağ olsun
Üzülme canım annem