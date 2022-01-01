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7/24 Dinle Şebnem Kısaparmak

Şebnem Kısaparmak

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01

Yoksun

Şebnem Kısaparmak 05:04
02

Seni seviyorum

Şebnem Kısaparmak 05:36
03

Ağlıyorsun

Şebnem Kısaparmak 05:22
04

Ben almancı değilim

Şebnem Kısaparmak 06:53
05

Ayrılmalıyız

Şebnem Kısaparmak 04:34
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Albümler

Yıldız gibi Şebnem Kısaparmak

Hüzzam sevda Şebnem Kısaparmak

Bir 'Şiir'di Yokluğun... Şebnem Kısaparmak

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