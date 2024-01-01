Şebnem Kısaparmak

Gelemez Miydin Seni böyle sevmeseydim aramazdım yar Bana bunca dert çektirdin katlanmazdım yar Aramazdım yar aramazdım yar Gururumu dizlerinde bırakmazdım yar Aramazdım yar inan ki aramazdım yar Sarılıp da sensizliğe ağlamazdım yar *** Dün gece rüyamda hep seni gördüm Şiirler, şarkınla dans ediyordu Seninle ne güzel hayaller kurdum Gözlerin ne tatlı gülümsüyordu *** Gördüğüm her şeyi hep hayra yordum Umutlar gerçekle raks ediyordu Simsiyah duvarların önünde durdum Gözlerin ne güzel gülümsüyordu *** Sen de böyle benim kadar sevemez miydin Güllerdeki şebnemleri silemez miydin Gelemez miydin yar gelemez miydin Ömründen bir tek gün veremez miydin *** Ansızın uyandım.yanımda yoktun İçimde ordular savaşıyordu Aklıma olmadık düşünce soktun Gözlerin ne güzel gülümsüyordu Gelemez miydin yar gelemez miydin Ömründen bir tek gün veremez miydin

Pas Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Bir kere bile arama Tuz olur o yarana Canına ciğerine hükmedebiliyor Bir yolu var ama Sormadan etmeden O seni nasıl zararına verebiliyor *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Sanırım hep seni sevecek kalbim Son kez atana kadar *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Bana göre sürer gider sönmez bu yangın İkimizi de yakana kadar

Sadem Yaktığın sönmedi hala Kimseyi sevemiyorum Beni sana kattığın belli değil mi? *** Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yüzümde çizgilerin var Saçımda bembeyaz tenin Hala yapayalnız yattığım fark edilir mi? *** Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden