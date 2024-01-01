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7/24 Dinle Hüzzam Sevda

Hüzzam Sevda Şarkı Sözleri

Şebnem Kısaparmak Hüzzam Sevda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Kısaparmak Hüzzam Sevda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hüzzam Sevda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şebnem Kısaparmak

Şebnem Kısaparmak

Hüzzam Sevda

  • Gittiler

  • Ayrılmalıyız

  • Dönmelisin

  • Sevmek Günah Mı

  • Hüzzam Sevda

  • Mor Salkımlı Sokak

  • Ara Beni

  • Bu Bayram Da Gelemedim Anne

  • Hayat Bana Yalan Söyledi

  • Almanya'dan Anadolu'ya

  • Sen Gelince Aklıma

  • Devran Böyle Giderse

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