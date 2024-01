Şebnem Kısaparmak

Cetin bir kis gecesiydi martti soguktu Her taraf bembeyaz gök zifiri karanlikti Icim üsüyordu cocuktum agliyordum Gizli gizli hickira hickira Sesim duyulmasin diye yorganin altina girmistim Cok korkuyordum agliyordum Son kez öpmüstü ablam beni kala kalmistim Sus dedi isaret parmagini dudaklarina degdirerek Hastanelerde gördügüm hemsire ablalarin fotograflarina benzemisti Sakin sesini cikarma Ahmetimi de öp benim yerime annemi de Sizi cok seviyorum Bende dedim icimden Bende seni cok seviyorum abla Bende seni bende seni cok seviyorum Ablam gitmisti Nereye diye soramadim Bi islik sesi duydum inceden Aklimda hep bu ses kaldi o geceden O islik felaketi oldu ablamin Ve yillar süren suskunlugu babamin Iyice icine kapandi babam Mahallede kimselerin yüzüne bakamaz oldu Hayata küstü aylarca yillarca Annem agladi o sustu Hep bir haber bekleyerek gecti günleri Sormuyordu ama bekliyordu Dedikleri dogruydu Ne olursa olsun et tirnaktan kopmuyordu Ablam bir daha dönmedi Kim bilir belki de dönemedi Söz verdim kendime ben hic kopmayacaktim onlardan Evlenmeyecektim Tek umutlari bendim Gözümün icine bakardi babam Bir tane kizim benim der basini öne egerdi Icim titrerdi Pek belli etmezdi ama babam en cok beni severdi Canimi istesinler kizimi istemesinler derdi babam O daha cok kücük kücücük diyerek geri cevirirdi kismetleri Hic büyümeyen kiziydim babamin Sonunda benim de istedigim birine olur dedi babam Hayirlisi olsun Beyaz gelinligimi giyecegim güne kadar hep sustu Agzini bicak acmiyordu Bir gece annemle konusurlarken duydum Acaba dogru mu yaptik hanim Uzaklara verdik kizi gurbet ellere verdik Taht yaptik da baht yapamadik su kizlara Yazik bize yazik diyordu Iyi olur insallah bey dedi annem iyi olur insallah Sikma canini ablasina benzemesin kaderi Nerden bilirdim gurbet ellere gelin gidecegimi Zordu gurbet dedikleri Simdiden yakti icimi Kim bilir nasil özlerim annemi babami kardeslerimi Evimi memleketimi Gözyaslari icerisinde yatagima girdim Yorgani basima cektim Cocuklugumu biraktigim bu evde son gecemdi Agliyordum Bu evde dogmustum Ve ilk defa bu evde aglamistim Duvarlara baktim Sokak lambasindan sizan isikta sararmis aile fotografimizi gördüm Hersey eskimeye mahkumdu demek Hemen yaninda ablamin astigi Orhan Gencebay posteri duruyordu Bir teselli ver yaziyordu üzerinde Ama hic bir teselli vermiyordu Inadina acitiyordu iste Icimde bir seyler kopuyordu Paramparca olmustum Hepimiz paramparca olmustuk Kitapligin üzerine cizdigim cöp adamlari gördüm sonra Nasilda azar isitmistim annemden Bu cocuklar hic bir seyin degerini bilmiyorlar diye bagirmisti Biliyorum anne simdi her seyin degerini biliyorum iste Senin de babamin da kardeslerimin de Hepinizin degerini cok iyi biliyorum Sizi cok seviyorum anne sizi cok seviyorum Sevinci ve hüznü ayni anda yasiyordum Yorulmustum tam dalmak üzereydim ki kapi gicirtisiyla uyanmistim Babami gördüm Uyur gibi gözlerimi kapattim Yatagimin yanina diz cöktü Üstümü örttü siki siki Ilk defa saclarimi oksadi Saclarimi oksadi babam Ne kadar da gec kalmisti Aglamamak icin zor tutuyordum kendimi Bi taraftan hic bitmesin istiyordum bu rüya Alnimdan öptü babam Gözyaslari yanaklarimda kaldi Daha fazla dayanamadim Baba dedim boynuna sarildim Istemezsen gitmem baba Istemezseniz gitmem Allaha emanet ol yavrum dedi Cok mutlu oldum Canim babam benim canim babam Ellerini öpüyordum Hem agliyor hem gidiyordum Canim babam canim canim...

Gidersen kırılır kanatları bütün kuşların Gidersen her bahar açmaz aynı gül Aşkın ötüşüne şakıyan bülbül bir daha ötmez Yanar içimdeki bütün dehlizler Sevdiğin o mavi bir daha gelmez Griye boyanır bütün denizler Sonum olur bu kapıdan çıkıp gitsen sonum olur Son bir defa Öyle mahzun bakıp gitsen sonum olur Sırtındaki veballeri Ödemeden bedelleri Kurduğumuz hayalleri yıkıp gitsen sonum olur * Ölürüm yıldız gibi akıp da gidersen Ölürüm gemileri yakıp da gidersen Aşkını şakağıma sıkıp da gidersen Sonum olur ölürüm * Uzatma ellerini tutamam bir daha diyorsun Gözlerine bakamam Alamam yüreğini denizlerime Sığdıramam diyorsun Aşk gemileri doldu Hayal kurma boşuna Gitmeliyim diyorsun Şimdi ben seni hangi limanda beklesem Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu Çaresizlik ne garip şey Bir noktada kalakalıyor gözlerin öylece Bu kaybetmenin vurgunu İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece Benim kadar sevmedi hiç kimse Hak etmedi seni benim kadar Kimse bu kadar çok kaybetmedi İsyanım sensizliğe Toprağa verme beni Gidersen susar içimdeki bütün şiirler Kan kırmızı bir renge boyanır dudakları Kirlenir genç kız yüzlü şehirler İstanbul da ağlar şimdi ankara da Ne tuhaf Ayrılık kokusu var havada Meleklerin kanatlarını takıp kalbime Kayan yıldızlarımıza aldırmadan Bütün gecelerde seni beklerim Yıldızlar söndürünce ışıklarını Sakın el sallama pencereden Merhaba mı, hoşçakal mı Bilmek istemiyorum İstemiyorum

Yola çıkmış arıyorum Kaybettiğim aşkımı Yola çıkmış arıyorum Kaybettiğim aşkımı * N'olur bana ümit verme Seveceksen başkasını N'olur bana ümit verme Seveceksen başkasını * Bana tozpembe görünmez Sensiz dünyam karanlıktır Bana tozpembe görünmez Sensiz dünyam karanlıktır * Bana senden başka ümit Olacak hiç kimsem yoktur Bana senden başka ümit Olacak hiç kimsem yoktur * İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız Sen benimle ben seninle bu hayatı yaşamalıyız Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz * Yaşamanın gayesini Seni sevince anladım Yaşamanın anlamını Seni görünce anladım * Senden gelen her cefaya Bu canımı adadım Senden gelen her cefaya Bu canımı adadım * Bil ki tahammül edemem Başka birini sevmeni Bil ki tahammül edemem Başka birini sevmeni * Sevme benden başkasını Razı değilsen ölmeme Sevme benden başkasını Razı değilsen ölmeme * İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız Sen benimle ben seninle bu hayatı yaşamalıyız Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz

Bugün altı ayı bitirdim asker ocağında Mektubunu aldım gözlerim doldu Ranzama uzandım, bir sigara yaktım Utanmasam ağlayacaktım Demek konuşmaya başiadı oğlum Demek baba diyor artık Kaşı gözü, bakışı bana benziyor demek Oğlumu benim için doya doya öp Saçlarını kokla, sımsıkı sarıl Ezdirme kimseye babasız diye Baba dedim de aklıma geldi Hani babanın bir sözü vardı Askerliğini yapmamış adama kız verilmez demişti Haklıymış burada ne kadar da değişiyor insan Bilemezsin Sanki hayat burda başlıyor Neyse yalnız değilim hiç değilse Koğuşta bir toprağım var bizim yukarı köyden Çakı gibi delikanlı Dayanamıyor hasrete.sekiz aylık nişanlı Çarşı iznine çıktık geçen pazar Gümüş bir kolye aidi yavuklusuna Hatırlar mısın ben de sana almıştım Ucunda isminin ilk harfi vardı O geldi aklıma, bir de gözlerin Ki rüyadır şimdi sana kavuşmak uzak bir düştür Yüreğimi içine koyduğum er mektubu görülmüştür Saatler durmuş burda günler bitmiyor Hele üç beş nöbetinde zaman geçmiyor Hasret ağır geliyor postalım gibi Şafak sayıyorum çok özledim sizi Nöbette bir türkü dolandı dilime Unuttum zamanı baharı güzü Soğuktan tüfek yapıştı elime * Bir anda belirdi anamın yüzü Çocukken kadınlar toplanınca söylerdi Kim bilir içinden neler geçerdi * Ano yemendir Gülü çemendir Giden gelmiyor Acep nedendir * Onlar da bizim gibi gitmişti Gidip de dönmemişti hani İnsanı böyle garip düşünceler alıyor işte Her neyse sen sakın kendini üzme Sizi nasıl özlüyorum bir bilsen Akşam karavanalarında sıcak tarhananın dumanında çekiyorum Hasretini Hep beraber oturduğumuz sofralar geliyor aklıma Tadına duyamadığım memleket yemekleri Ve dağları memleketimin, türküleri Rüyalarıma giriyor iğde kokulu sokaktaki bahar çiçekleri Ve beni beklediğin pencere Elimde tezkere terhis oluyorum her gece Her gece gördüğüm rüya bu işte Nedendir bilmem düşlerimde hep sivilim Mis gibi yıkanmış, ütülenmiş beyaz gömleğim Siyah pantolonum ve boyalı ayakkabılarım sonra Hani bayramlarda giydiğim Hani kendimi beğendiğim ayna Uzamış saçlarımı taradığım Oysa şimdi ne kadar da kısa saçlarım Oğlum bile görse tanımaz beni Şimdi burda olsa öper öper koklarım Oğlumu benim için doya doya öp Saçlarını okşa sımsıkı sarıl Ezdirme kimseye babasız diye Burada daha iyi anlıyorum babasızlığımı Anama da selam et ellerini öp Beni merak etmesin.hiç düşünmesin Dönerim aslanlar gibi gelirim Helal etsin hakkını Her şey vatan için Her şey vatan için