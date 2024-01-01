Şebnem Kısaparmak

-
Yeni doğmuş bir bebeğin ilk çığlığın da
Geç kalınmış sevdaların akşamların da
Bir zamanlar ölesiye sevenlerin ayrılığın da
*
Sen gelince aklıma ağlamak var ya
Yaz günü şubatı yaşamak var ya
Aktıkça biriktin aktıkça biriktin yanaklarım da x2
Sen gelince aklıma gizli gizli ağlarım
Şarkılara dert yanarım
Sen gelince aklıma içlenir kahrederim
Vurulurum kanarım
*
Sen gelince aklıma ağlamak var ya
Yaz günü şubatı yaşamak var ya
Aktıkça biriktin aktıkça biriktin yanaklarımda(duygularımda) x2
Sen gelince aklıma gizli gizli ağlarım
Şarkılara (şarkımıza) dert yanarım
Sen gelince aklıma içlenir kahrederim
Vurulurum kanarım
*
İlk vurgunum son göz ağrım
Dinmedi içimde sızın
Bu kaçıncı gece yalnızım…
-
Zamanlar fazlaydı paylaşmak için
Bir bakış yeterdi anlatmaya
Anlamaya yeterdi bir tek kelime
Alışmak sevmekten daha beterdi
Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi
Bi gün bi yerde ansızın biterdi
*
Biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar
Çekip giderdi anılar
Fotoğraflar yakardı kendi kendini
Simsiyah, duman duman
Artık, artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri
Sevişen geceler çekip giderdi
Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar
Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi
Bu sevda bi gün bi yerde ansızın biterdi
Biliyorum; biterdi, biterdi
*
Oysa ne kadar güzel başlamıştı herşey
İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar
Kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı
Eve uydurduğumuz yalanlar
Gözlerime dalıp dalıp gitmelerin
Salaş bir çay bahçesinde iki demli çay
Ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar
Sevdamız gibi içimize çektiğimiz
Bitmesin diye hayallerimiz
Hep o şarkıyı dinlemelerimiz
Yine elimde resimlerimiz
Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında
Gidiyorum
*
Sevdim seni, çok sevdim, hep böyle kalıcam
Senin mutluluğuna uzaktan bakıcam
Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum, saadet diliyorum sana beyaz güllerden
*
Gidiyorum
Gözüm arkada kalsada güçlüyüm
Güçlüyüm ayakta duracak kadar
Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak
Ve bu aşkı vuracak kadar
Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm
*
-
Aşkın şarabından bilmeden içtim
Sevda yolundan bilmeden geçtim
Aşkın bir alevmiş yar yar
Bir ateş parçası
*
Bilmeden gönlümü ateşe verdim
Bilmeden gönlümü ateşe verdim
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
*
Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş
Bin defa ölup de ölememekmiş
Aşkın şarabından bilmeden içtim
Sevda yolundan bilmeden geçtim
*
Aşkın bir alevmiş yar yar
Bir ateş parçası
Bilmeden gönlümü ateşe verdim
Bilmeden gönlümü ateşe verdim
*
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş
Bin defa ölup de ölememekmiş
*
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş
Bin defa ölup de ölememekmiş
-
Senki, geceler boyu hasretine sarılıp uyuduğum.
Senki, bütün sevgilerin üzerine koyduğum.
Günahım, Sevdiğim.
Yaşanmamış sevdalar kadar bilinmezlerimiz.
*
Sonu olmasada, bu yangını söndürmeye kimin gücü yetebilir.
Hergün vurulan bu yürek, elbet dirilir.
Dirilir bu solmuş umut çiçeği,
Kim bilir hangi rüya beni sana getirir.
*
Geceler boyu sayıklarken hasretini,
Sensizlik sardığında dört duvarı,
Yüreğim kabardığında denizler kadar,
Dilimin ucundayken adın,
Ve sen olmuşken içimdeki bütün şiirler,
Susarım, kaderime en zor soruyo sorarım:
Günahmı?
*
Damla damla, Yudum yudum.
Seni içmek, istiyorum.
Yüreğimde fırtınalar.
Bir kalp olmuş, senin için çarpıyorum.
*
Masum bir heyecansın çocuk kalbimde,
Bir nefes kadar yakın,
Keşfedilmemiş kıtalar kadar uzak,
Ve yüreğimin o en saklı yerinde,
lçimde akan nehir, su kadar berrak.
*
Kimseler bilmeyecek bu yasak aşkı,
Adını herkesten saklayacağım,
Söyledim ya, Seviyorum.
Günahmı? Günahmı?
*
Günahmı? Yaradanım onu ölesiye sevmek
Günahmı? Düşlerimde sabaha dek onu görmek
Günahmı? Allah’ım verdiğin canı ona vermek
Günahmı?
Unut diyorsun bana, unutmak kolaymı?
Neşemsin, umudumsun, karanlık günlerimin ışığısın sen.
Kalbimdeki kuş. yalnız senin aşkına kanat çırpıyor
Eyy! Gönlümün maralı.
*
Adın geceleri içimde çığlık çığlığa bir çigan kemanı.
Nasılda ezik, nasılda yaralı
Seviyorum Senı! Seviyorum… Sevmek Günahmı?
*
Arzularım, alev alev, hasretini tutşturur.
Elin deyse, ellerime, içim titrer dayanamam kalbim durur.
Gözün deyse, gözlerime, içim titrer dayanamam kalbim durur.
*
Bedelini ödemeye hazırım tüm sevgilerin,
Günahını çekebilirim bütün aşkların,
Seviyorum, sevmek günahmı?
Günahsa? Günahkarım..
Yarattığına kul oldum,
Affet Allah’ım…
Affet Allah’ım…
-
Sen baharı ertelenmiş boynu bükük karanfil
Gücenmiş bir şarkısın sen yol ayrımında
Sonuncu bahar olsaydın sonbahar değil
Keşke böyle bitmeseydi bu hüzzam sevda
*
Ansızın kapılar çarpar
Duvardan bir resim düşer
Merdivende bir an için titrenir
sendelenir
Dönsem dönsem mi denir
Ağlamaklı bakışlardan sitemler yağar
Çekip de gidenden fazla
geride kalan tükenir
*
O şiirler tek başına okunmuyor
gel yalvarırım
Ve o şarkı söylenmiyor sen olmayınca
Dönüp de gelirsen diye herşeye rağmen
huysuz bebek
Anahtarın o paspasın altında hala
*
Yine girdim bulutuna yalnızlığın sensizliğin
Aç kurt gibi üzerime yine saldırır hüzün
Karanlığın kollarında sayıklayan gece gibi
Yine gizlenir ay,yine belirir güzel yüzün
*
Dallarımı insafsızca
Söküp kıran bu fırtına
Sevdamıza çöken kışın
çığ düşüren kar sesidir
Eğer bir gün mezarda
kırmızı bir gül açarsa
Gözyaşlarım yaprağında
çiy tanesidir
-
Seni düşündüm yine bu akşam üstü
Gelmedin mor salkımlar sana küstü
Umutsuz bekledim sabaha kadar
O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu
Umutsuz bekledim sabaha kadar
O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu
*
Seni düşündümde çıldırdım yine
Kahrettim seni benden çalan geceye
Seni düşündümde çıldırdım yine
Kahrettim seni benden çalan geceye
Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama
*
Hesap sordum yumrukladığım duvarlara
Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut
Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım
Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut
Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım
*
Bu akşam da sensizliği anılara sarıp
Içtim, kaybettikten sonra anlıyor insan
Meğerse hiç kimseyi senin kadar
Sevmemişim, bir dönsen en güzel yerinde biten o rüya
*
Yeniden yaşanır istesen, yıldızları sermezmiyim ayaklarına
Geldiğin yollara toz olmazmıyım, yine şafak söküyor
Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda, ne
Vardı diyorum ah bi dönseydin son anda
*
Şarjörüne hasret sürdüm sazımın, şimdi hüzün işgalinde yüreğim
Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim
Seni düşündümde çıldırdım yine
Kahrettim seni benden çalan geceye
*
Seni düşündümde çıldırdım yine
Kahrettim seni benden çalan geceye
Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama
Hesap sordum yumrukladığım duvarlara
*
Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut
Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım
Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut
Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım
*
Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut
Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım
-
-
Sensiz bu ilk bayram
Hakkını eyle helal
Biz burada oldukça
Dalgalanır şanlı hilal
*
Bu bayram gelemedim annem
Elinden öpemedim annem
Vatan, bayrak sağ olsun
Üzülme canım annem
*
Bu bayram yaslı bayram
Şehitlere selam olsun
Gözü yaşlı anaların
Bayramı mübarek olsun
*
Bu bayram gelemedik anne
Elinden öpemedik anne
Vatan, bayrak sağ olsun
Üzülme canım annem
-
Biz er kisiydik ayni yola bas koyduk
Namustu sözümüz
Bu ugurda vurulduk
Anamin dualari sakladi beni
O dualar sayesinde yirttim kefeni
Onlar gittiler, hepside yigittiler
Onlar gittiler
Bir ben kaldim zulasinda hayatin
Bir de yitirdiklerim yüregimde
Kucagimda can verdi candostum
Eli elimdeydi, gözü gözümde
Bir umut istedi benden
Veremedim
Sen yasayacaksin diyemedim
‘Hakkini helal et dediSöyleyemedim
Yetmedi vakitler, ömür yetmedi
Gitti, dudaklarinda kaldi gülümseyisi
Kacgeceler rüyasini gördüm
Kan, ter icinde bitti
Her seferinde bir kez daha gitti
O da gitti
Anamin dualari sakladi beni
Bir de ölüm karasi sokaklar
Sokaklar ki tuzakti
Gelecek cok uzakti
Yoktu yarinlarimiz
Kan kirmiziydi rüyalarimiz
Rüyalarimiz cinayet
Korkuyorum
Bir gün bir yerde sirtimdan vuracaklar
Ya cigerimden
lhanet karasi bir gecede ölecegim
-
İlk kez hesaplaşıyorum kendimle
Tuhaftır kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen
Sana ilk kez yazıyorum
Şimdi sen yoksun, seni düşünmek var
Çocukken de seni düşünürdüm her gece
Radyo dinler, şiir yazardım
Her çarşamba pazara giderdik annemle
Babam maaş aldığında baklava yerdik
Dondurmayı da çok severdik
Ablam üç top yerdi, ben iki top
Yalnızca bu yüzden kavga ederdik
Oysa, oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam
Onun da yüzü hiç gülmedi
Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını
Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar
Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil
Gözlerimde hâlâ bir çocuk ağlar
Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar
Bir tohumun özlemiydi çiçeğe
Ve hâlâ kulaklarımda annemin sesi
Bitirsen şu okulu, bir işe girsen
Şiirle karın doymadığı doğruydu
Bak Cemil okudu, mühendis oldu
En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın
Evini de aldı, arabasını da
Bense bağlama çalardım kendi halimce
Sesim güzelmiş öyle derlerdi
Nereden bilirdim hep hüzün türküleri söyleyeceğimi
Hayat bana yalan söyledi
Hayat bana yine yalan söyledi
Hayat bana yine yalan söyledi
O en güzel yıllarım
Acılara yenildi
Mektuplar yazardım Almanya'daki abime
Okulu bitireceğime söz verirdim
Masum düşlerimin o en sürgün adasında
Bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar
Ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi
Ayaklar altında nasıl ezilirse umut
Benim de güneşimi işte öyle çaldılar
Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi
Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar
Şimdi öyle uzak ki
Çay içip, simit yediğimiz o günler
Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler
Öyle uzak ki
Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin
Ekmek tanesine kanat çırpması
Ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni
Fener stadında beşiktaş maçı
Ve parasızlığımız devam ederken
Bütün mavilerimi sana vermiştim
Kaybetmek alnıma yazılmış sanki
Olmadı bitanem
Hayat bana yalan söyledi
Hayat bana yine yalan söyledi
Hayat bana yine yalan söyledi
O en güzel yıllarım
Acılara yenildi
Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış
Yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza
Sana söyleyemedim ama
İşten ayrılmıştı babam
Kapanmıştı çalıştığı lokanta
Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları
Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla
Daha bir uzardı raylar
Sitemlerim bile eğlenmişti hayata
Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı
Üstelik, üstelik sen de yoktun artık
Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerimi
Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun
Aslında her insan biraz yenikti hayata
Ve biraz küskün
Son tren de kaçınca son istasyondan
Öyle kalakalırdık yorgun ve üzgün
Kendime düşmanlığım bu yüzden
Hep kendime pişmanlığım
Şimdi her şeyim yarım
Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile
Çoktan unuttum
Bir silahım olsaydı, bir silahım
Yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden
Ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum
Düzmece duygular harcım değildi
Uzak denizlerin fırtınasıydım
Karlı dağların kekliği
Yoksuldum yoksul olmasına, ama onurluydum
Şimdi ne sen varsın, ne o eski sevdalar
Olsun üstüme devrilse de bu sağır karanlık
Akşam olur şairlere gün doğar
Bir kerecik söyle demiştin
Söyleyememiştim hani
İşte şimdi söylüyorum
Seni seviyorum
Hayat bana yine yalan söyledi
Hayat bana yine yalan söyledi
O en güzel yıllarım
Acılara yenildi
Hayat bana yine yalan söyledi
Hayat bana yine yalan söyledi
O en güzel yıllarım
Acılara yenildi
Hayat bana yine yalan söyledi
Hayat bana yine yalan söyledi
O en güzel yıllarım
Acılara yenildi
-
Ben küçükken düşmüşüz gurbetin yollarına
Sene 1973
Hayal meyal aklımda
Kardeşim ali yeni dogmuştu
Minicik birbebekti kundakta
Aglayışları sanki isyandı
Zalim gurbet ocagında
Babam bizden önce gitmişti almanyaya
İki sene sonra bizide aldırdı yanına
Gözüm arkada kalmasın
Etrafımda olsun çocuklarım demişti anneme…!
-
bu ses halkin sesidir
hepimizindir
beklenen direnisin
ilk nefesidir
nasil anlatsak
nerden baslasak
diz boyu rezaleti nasil kapatsak
nedir bu cehalet
nedir bu cinnet
vallahi insanlarda
kalmamis iffet
ne kucuge sevgi
ne buyuge hurmet
bu nasil bir ulke
nasil memleket
bu nasil habercilik
bu nasil sohbet
kim kiminle beraber
bu ask ne zaman biter
memleket hepden beter
haydi o zaman hep beraber
kaldir kollari oh oh sikidim sikidim sikidim
oynat gobegi oh oh sikidim sikidim sikidim
keyfine bak halkin
sefani sur tatlin
agzini ac bekle
bak geliyor salkim
eflasyon,issizlik almis yurumus
partilerin gozunu secmen burumus
vatandas secim de adam sayilmis
secimlerden sonrada itilip,kakilmis
bu ulkede yasamak
meger ne sormus
milletin dertini soran mi kalmis
vatandas hirsindan cildirmis durmus
nerde bu devlet nerde bu millet
devran boyle giderse kopar kiyamet
bosverrrrr
kaldir kollari oh oh sikidim sikidim sikidim
oynat gobegi oh oh sikidim sikidim sikidim
keyfine bak halkin
sefani sur tatlin
agzini ac bekle
bak geliyor salkim
manevi degerler
elden gidiyor
sayginlik,agirlik
artik bitiyor
bu ulkede artik ahlaksizlik pirim yapiyor
metropoller in oldu
anadolu out
dirlik duzen bozuldu
aileyi unut
bu hafta kim sik kim rukus
bu onlenemez bir cokus
bu kadari da olmaz ki
bin eglence bin cumbus
kacamak yapar iki kisi
biri erkek biri disi
inkar eder hatun kisi
“biz yalnizca arkadasiz”
yapma bee abla halden anlariz
her turlu duruma uyariz
sen ne dersen inanir
sonrada seni alkislariz
isteriz isteriz oyna oyna
kaldir kollari oh oh sikidim sikidim sikidim
oynat gobegi oh oh sikidim sikidim sikidim
keyfine bak halkin
sefani sur tatlin
agzini ac bekle
bak geliyor salkim
sevgilisinden ayrilanlara,ayilanlara,bayilanlara,
soyunanlara,kiviranlara,siritanlara,kiritanlara,
bol keseden atanlara,memleti satanlara,
bankalari hortumlayip,yetim hakki yutanlara,
reyting icin milleti bir birine katanlara
yuru demeye geldik,yuru
yuru demeye geldik,yuru
bir sabah ansizim bir yagmur yagar
yikar butun kirlerini bu ulkenin
yeni bir safak soker karanligin icinden
yepyeni bir gune uyanir bu ulkede sokaklar
her gece icinde binlerce gunes sallar
Kaynak: https://www.sarkisozlerihd.com/sarki-sozu/sebnem-kisaparmak-devran-boyle-giderse/