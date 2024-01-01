Şebnem Kısaparmak

Sen Gelince Aklıma Yeni doğmuş bir bebeğin ilk çığlığın da Geç kalınmış sevdaların akşamların da Bir zamanlar ölesiye sevenlerin ayrılığın da * Sen gelince aklıma ağlamak var ya Yaz günü şubatı yaşamak var ya Aktıkça biriktin aktıkça biriktin yanaklarım da x2 Sen gelince aklıma gizli gizli ağlarım Şarkılara dert yanarım Sen gelince aklıma içlenir kahrederim Vurulurum kanarım * Sen gelince aklıma ağlamak var ya Yaz günü şubatı yaşamak var ya Aktıkça biriktin aktıkça biriktin yanaklarımda(duygularımda) x2 Sen gelince aklıma gizli gizli ağlarım Şarkılara (şarkımıza) dert yanarım Sen gelince aklıma içlenir kahrederim Vurulurum kanarım * İlk vurgunum son göz ağrım Dinmedi içimde sızın Bu kaçıncı gece yalnızım…

Ayrılmalıyız Zamanlar fazlaydı paylaşmak için Bir bakış yeterdi anlatmaya Anlamaya yeterdi bir tek kelime Alışmak sevmekten daha beterdi Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi Bi gün bi yerde ansızın biterdi * Biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar Çekip giderdi anılar Fotoğraflar yakardı kendi kendini Simsiyah, duman duman Artık, artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri Sevişen geceler çekip giderdi Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi Bu sevda bi gün bi yerde ansızın biterdi Biliyorum; biterdi, biterdi * Oysa ne kadar güzel başlamıştı herşey İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar Kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı Eve uydurduğumuz yalanlar Gözlerime dalıp dalıp gitmelerin Salaş bir çay bahçesinde iki demli çay Ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar Sevdamız gibi içimize çektiğimiz Bitmesin diye hayallerimiz Hep o şarkıyı dinlemelerimiz Yine elimde resimlerimiz Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında Gidiyorum * Sevdim seni, çok sevdim, hep böyle kalıcam Senin mutluluğuna uzaktan bakıcam Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum, saadet diliyorum sana beyaz güllerden * Gidiyorum Gözüm arkada kalsada güçlüyüm Güçlüyüm ayakta duracak kadar Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak Ve bu aşkı vuracak kadar Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm *

Dönmelisin Aşkın şarabından bilmeden içtim Sevda yolundan bilmeden geçtim Aşkın bir alevmiş yar yar Bir ateş parçası * Bilmeden gönlümü ateşe verdim Bilmeden gönlümü ateşe verdim Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş * Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş Bin defa ölup de ölememekmiş Aşkın şarabından bilmeden içtim Sevda yolundan bilmeden geçtim * Aşkın bir alevmiş yar yar Bir ateş parçası Bilmeden gönlümü ateşe verdim Bilmeden gönlümü ateşe verdim * Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş Bin defa ölup de ölememekmiş * Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş Bin defa ölup de ölememekmiş

Sevmek Günah Mı Senki, geceler boyu hasretine sarılıp uyuduğum. Senki, bütün sevgilerin üzerine koyduğum. Günahım, Sevdiğim. Yaşanmamış sevdalar kadar bilinmezlerimiz. * Sonu olmasada, bu yangını söndürmeye kimin gücü yetebilir. Hergün vurulan bu yürek, elbet dirilir. Dirilir bu solmuş umut çiçeği, Kim bilir hangi rüya beni sana getirir. * Geceler boyu sayıklarken hasretini, Sensizlik sardığında dört duvarı, Yüreğim kabardığında denizler kadar, Dilimin ucundayken adın, Ve sen olmuşken içimdeki bütün şiirler, Susarım, kaderime en zor soruyo sorarım: Günahmı? * Damla damla, Yudum yudum. Seni içmek, istiyorum. Yüreğimde fırtınalar. Bir kalp olmuş, senin için çarpıyorum. * Masum bir heyecansın çocuk kalbimde, Bir nefes kadar yakın, Keşfedilmemiş kıtalar kadar uzak, Ve yüreğimin o en saklı yerinde, lçimde akan nehir, su kadar berrak. * Kimseler bilmeyecek bu yasak aşkı, Adını herkesten saklayacağım, Söyledim ya, Seviyorum. Günahmı? Günahmı? * Günahmı? Yaradanım onu ölesiye sevmek Günahmı? Düşlerimde sabaha dek onu görmek Günahmı? Allah’ım verdiğin canı ona vermek Günahmı? Unut diyorsun bana, unutmak kolaymı? Neşemsin, umudumsun, karanlık günlerimin ışığısın sen. Kalbimdeki kuş. yalnız senin aşkına kanat çırpıyor Eyy! Gönlümün maralı. * Adın geceleri içimde çığlık çığlığa bir çigan kemanı. Nasılda ezik, nasılda yaralı Seviyorum Senı! Seviyorum… Sevmek Günahmı? * Arzularım, alev alev, hasretini tutşturur. Elin deyse, ellerime, içim titrer dayanamam kalbim durur. Gözün deyse, gözlerime, içim titrer dayanamam kalbim durur. * Bedelini ödemeye hazırım tüm sevgilerin, Günahını çekebilirim bütün aşkların, Seviyorum, sevmek günahmı? Günahsa? Günahkarım.. Yarattığına kul oldum, Affet Allah’ım… Affet Allah’ım…

Hüzzam Sevda Sen baharı ertelenmiş boynu bükük karanfil Gücenmiş bir şarkısın sen yol ayrımında Sonuncu bahar olsaydın sonbahar değil Keşke böyle bitmeseydi bu hüzzam sevda * Ansızın kapılar çarpar Duvardan bir resim düşer Merdivende bir an için titrenir sendelenir Dönsem dönsem mi denir Ağlamaklı bakışlardan sitemler yağar Çekip de gidenden fazla geride kalan tükenir * O şiirler tek başına okunmuyor gel yalvarırım Ve o şarkı söylenmiyor sen olmayınca Dönüp de gelirsen diye herşeye rağmen huysuz bebek Anahtarın o paspasın altında hala * Yine girdim bulutuna yalnızlığın sensizliğin Aç kurt gibi üzerime yine saldırır hüzün Karanlığın kollarında sayıklayan gece gibi Yine gizlenir ay,yine belirir güzel yüzün * Dallarımı insafsızca Söküp kıran bu fırtına Sevdamıza çöken kışın çığ düşüren kar sesidir Eğer bir gün mezarda kırmızı bir gül açarsa Gözyaşlarım yaprağında çiy tanesidir

Mor Salkımlı Sokak Seni düşündüm yine bu akşam üstü Gelmedin mor salkımlar sana küstü Umutsuz bekledim sabaha kadar O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu Umutsuz bekledim sabaha kadar O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu * Seni düşündümde çıldırdım yine Kahrettim seni benden çalan geceye Seni düşündümde çıldırdım yine Kahrettim seni benden çalan geceye Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama * Hesap sordum yumrukladığım duvarlara Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım * Bu akşam da sensizliği anılara sarıp Içtim, kaybettikten sonra anlıyor insan Meğerse hiç kimseyi senin kadar Sevmemişim, bir dönsen en güzel yerinde biten o rüya * Yeniden yaşanır istesen, yıldızları sermezmiyim ayaklarına Geldiğin yollara toz olmazmıyım, yine şafak söküyor Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda, ne Vardı diyorum ah bi dönseydin son anda * Şarjörüne hasret sürdüm sazımın, şimdi hüzün işgalinde yüreğim Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim Seni düşündümde çıldırdım yine Kahrettim seni benden çalan geceye * Seni düşündümde çıldırdım yine Kahrettim seni benden çalan geceye Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama Hesap sordum yumrukladığım duvarlara * Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım * Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım

Bu Bayram Da Gelemedim Anne Sensiz bu ilk bayram Hakkını eyle helal Biz burada oldukça Dalgalanır şanlı hilal * Bu bayram gelemedim annem Elinden öpemedim annem Vatan, bayrak sağ olsun Üzülme canım annem * Bu bayram yaslı bayram Şehitlere selam olsun Gözü yaşlı anaların Bayramı mübarek olsun * Bu bayram gelemedik anne Elinden öpemedik anne Vatan, bayrak sağ olsun Üzülme canım annem

Gittiler Biz er kisiydik ayni yola bas koyduk Namustu sözümüz Bu ugurda vurulduk Anamin dualari sakladi beni O dualar sayesinde yirttim kefeni Onlar gittiler, hepside yigittiler Onlar gittiler Bir ben kaldim zulasinda hayatin Bir de yitirdiklerim yüregimde Kucagimda can verdi candostum Eli elimdeydi, gözü gözümde Bir umut istedi benden Veremedim Sen yasayacaksin diyemedim ‘Hakkini helal et dediSöyleyemedim Yetmedi vakitler, ömür yetmedi Gitti, dudaklarinda kaldi gülümseyisi Kacgeceler rüyasini gördüm Kan, ter icinde bitti Her seferinde bir kez daha gitti O da gitti Anamin dualari sakladi beni Bir de ölüm karasi sokaklar Sokaklar ki tuzakti Gelecek cok uzakti Yoktu yarinlarimiz Kan kirmiziydi rüyalarimiz Rüyalarimiz cinayet Korkuyorum Bir gün bir yerde sirtimdan vuracaklar Ya cigerimden lhanet karasi bir gecede ölecegim

Hayat Bana Yalan Söyledi İlk kez hesaplaşıyorum kendimle Tuhaftır kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen Sana ilk kez yazıyorum Şimdi sen yoksun, seni düşünmek var Çocukken de seni düşünürdüm her gece Radyo dinler, şiir yazardım Her çarşamba pazara giderdik annemle Babam maaş aldığında baklava yerdik Dondurmayı da çok severdik Ablam üç top yerdi, ben iki top Yalnızca bu yüzden kavga ederdik Oysa, oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam Onun da yüzü hiç gülmedi Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil Gözlerimde hâlâ bir çocuk ağlar Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar Bir tohumun özlemiydi çiçeğe Ve hâlâ kulaklarımda annemin sesi Bitirsen şu okulu, bir işe girsen Şiirle karın doymadığı doğruydu Bak Cemil okudu, mühendis oldu En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın Evini de aldı, arabasını da Bense bağlama çalardım kendi halimce Sesim güzelmiş öyle derlerdi Nereden bilirdim hep hüzün türküleri söyleyeceğimi Hayat bana yalan söyledi Hayat bana yine yalan söyledi Hayat bana yine yalan söyledi O en güzel yıllarım Acılara yenildi Mektuplar yazardım Almanya'daki abime Okulu bitireceğime söz verirdim Masum düşlerimin o en sürgün adasında Bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar Ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi Ayaklar altında nasıl ezilirse umut Benim de güneşimi işte öyle çaldılar Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar Şimdi öyle uzak ki Çay içip, simit yediğimiz o günler Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler Öyle uzak ki Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin Ekmek tanesine kanat çırpması Ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni Fener stadında beşiktaş maçı Ve parasızlığımız devam ederken Bütün mavilerimi sana vermiştim Kaybetmek alnıma yazılmış sanki Olmadı bitanem Hayat bana yalan söyledi Hayat bana yine yalan söyledi Hayat bana yine yalan söyledi O en güzel yıllarım Acılara yenildi Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış Yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza Sana söyleyemedim ama İşten ayrılmıştı babam Kapanmıştı çalıştığı lokanta Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla Daha bir uzardı raylar Sitemlerim bile eğlenmişti hayata Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı Üstelik, üstelik sen de yoktun artık Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerimi Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun Aslında her insan biraz yenikti hayata Ve biraz küskün Son tren de kaçınca son istasyondan Öyle kalakalırdık yorgun ve üzgün Kendime düşmanlığım bu yüzden Hep kendime pişmanlığım Şimdi her şeyim yarım Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile Çoktan unuttum Bir silahım olsaydı, bir silahım Yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden Ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum Düzmece duygular harcım değildi Uzak denizlerin fırtınasıydım Karlı dağların kekliği Yoksuldum yoksul olmasına, ama onurluydum Şimdi ne sen varsın, ne o eski sevdalar Olsun üstüme devrilse de bu sağır karanlık Akşam olur şairlere gün doğar Bir kerecik söyle demiştin Söyleyememiştim hani İşte şimdi söylüyorum Seni seviyorum Hayat bana yine yalan söyledi Hayat bana yine yalan söyledi O en güzel yıllarım Acılara yenildi Hayat bana yine yalan söyledi Hayat bana yine yalan söyledi O en güzel yıllarım Acılara yenildi Hayat bana yine yalan söyledi Hayat bana yine yalan söyledi O en güzel yıllarım Acılara yenildi

Almanya'dan Anadolu'ya Ben küçükken düşmüşüz gurbetin yollarına Sene 1973 Hayal meyal aklımda Kardeşim ali yeni dogmuştu Minicik birbebekti kundakta Aglayışları sanki isyandı Zalim gurbet ocagında Babam bizden önce gitmişti almanyaya İki sene sonra bizide aldırdı yanına Gözüm arkada kalmasın Etrafımda olsun çocuklarım demişti anneme…!