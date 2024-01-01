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7/24 Dinle Bir Şiirdi Yokluğun

Bir Şiirdi Yokluğun Şarkı Sözleri

Şebnem Kısaparmak Bir Şiirdi Yokluğun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Kısaparmak Bir Şiirdi Yokluğun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Şiirdi Yokluğun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şebnem Kısaparmak

Şebnem Kısaparmak

Bir Şiirdi Yokluğun

  • Seni seviyorum

  • Yoksun

  • Ağlıyorsun

  • Ben almancı değilim

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