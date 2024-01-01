Şebnem Kısaparmak

Senki, geceler boyu hasretine sarılıp uyuduğum. Senki, bütün sevgilerin üzerine koyduğum. Günahım, Sevdiğim. Yaşanmamış sevdalar kadar bilinmezlerimiz. * Sonu olmasada, bu yangını söndürmeye kimin gücü yetebilir. Hergün vurulan bu yürek, elbet dirilir. Dirilir bu solmuş umut çiçeği, Kim bilir hangi rüya beni sana getirir. * Geceler boyu sayıklarken hasretini, Sensizlik sardığında dört duvarı, Yüreğim kabardığında denizler kadar, Dilimin ucundayken adın, Ve sen olmuşken içimdeki bütün şiirler, Susarım, kaderime en zor soruyo sorarım: Günahmı? * Damla damla, Yudum yudum. Seni içmek, istiyorum. Yüreğimde fırtınalar. Bir kalp olmuş, senin için çarpıyorum. * Masum bir heyecansın çocuk kalbimde, Bir nefes kadar yakın, Keşfedilmemiş kıtalar kadar uzak, Ve yüreğimin o en saklı yerinde, lçimde akan nehir, su kadar berrak. * Kimseler bilmeyecek bu yasak aşkı, Adını herkesten saklayacağım, Söyledim ya, Seviyorum. Günahmı? Günahmı? * Günahmı? Yaradanım onu ölesiye sevmek Günahmı? Düşlerimde sabaha dek onu görmek Günahmı? Allah’ım verdiğin canı ona vermek Günahmı? Unut diyorsun bana, unutmak kolaymı? Neşemsin, umudumsun, karanlık günlerimin ışığısın sen. Kalbimdeki kuş. yalnız senin aşkına kanat çırpıyor Eyy! Gönlümün maralı. * Adın geceleri içimde çığlık çığlığa bir çigan kemanı. Nasılda ezik, nasılda yaralı Seviyorum Senı! Seviyorum… Sevmek Günahmı? * Arzularım, alev alev, hasretini tutşturur. Elin deyse, ellerime, içim titrer dayanamam kalbim durur. Gözün deyse, gözlerime, içim titrer dayanamam kalbim durur. * Bedelini ödemeye hazırım tüm sevgilerin, Günahını çekebilirim bütün aşkların, Seviyorum, sevmek günahmı? Günahsa? Günahkarım.. Yarattığına kul oldum, Affet Allah’ım… Affet Allah’ım…