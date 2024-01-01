Şebnem Kısaparmak

Eğer intikam alabilseydim Seni unuttuğumu söylerdim Eğer intikam alabilseydim Seni affederdim * Biri vardı geldi geçti Yüreğimi deldi geçti Şu bahtımın göç kervanı kimi götürmedi kij Şu gönlümün göç kervanı kimleri götürmea * Yalan mıydı, yalan mıydı O gözlerin hep yalan mıydı Senin bana yaptıkların gerçek aşka sığar mıydı Biz arkadaş kalalım deyip de böyle bitirmek var mıydı * Yaşanacak bir hayat ve hayallerimiz vardı Dağ suları misali harcandı boşa aktı Bir kuş kanadındaydı umutlarım Bembeyaz bir gelinliği taşıyordu bulutlar Kırık dökük bir hayattan boşanırcasına Yağmurlar yağıyordu gecelerime Gözlerim gibi ıslanıyordu düşlerim Sen gidiyordun Koskoca bir yangını ardında bırakarak gidiyordun Sevmiştin ya, yalan mıydı Yarım kaldı hep bir şeyler Hep bir şeyler eksik kaldı Hüzün bulaştı geceme Söyle seni kim çaldı Bilsen nasıl özlüyorum Seni benden kim aldı Aşka inancımı sen de kaybettim Oysa yaşanacak çok şey vardı Çok şey vardı