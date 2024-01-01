Düştüm Ben Yollara Şarkı Sözleri
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Şebnem Kısaparmak
Düştüm Ben Yollara
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Eğer intikam alabilseydim
Seni unuttuğumu söylerdim
Eğer intikam alabilseydim
Seni affederdim
*
Biri vardı geldi geçti
Yüreğimi deldi geçti
Şu bahtımın göç kervanı kimi götürmedi kij
Şu gönlümün göç kervanı kimleri götürmea
*
Yalan mıydı, yalan mıydı
O gözlerin hep yalan mıydı
Senin bana yaptıkların gerçek aşka sığar mıydı
Biz arkadaş kalalım deyip de böyle bitirmek var mıydı
*
Yaşanacak bir hayat ve hayallerimiz vardı
Dağ suları misali harcandı boşa aktı
Bir kuş kanadındaydı umutlarım
Bembeyaz bir gelinliği taşıyordu bulutlar
Kırık dökük bir hayattan boşanırcasına
Yağmurlar yağıyordu gecelerime
Gözlerim gibi ıslanıyordu düşlerim
Sen gidiyordun
Koskoca bir yangını ardında bırakarak gidiyordun
Sevmiştin ya, yalan mıydı
Yarım kaldı hep bir şeyler
Hep bir şeyler eksik kaldı
Hüzün bulaştı geceme
Söyle seni kim çaldı
Bilsen nasıl özlüyorum
Seni benden kim aldı
Aşka inancımı sen de kaybettim
Oysa yaşanacak çok şey vardı
Çok şey vardı
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Gidiyorum uzaklara
Dönüşüm yok yok sana
Bana sen sen aldırma
Yeter ki sen darılma
***
Gönlün ferah olsun
Yolun açık olsun
***
Düştüm ben yollara yollara
Küstüm ben onlara onlara
Sordum ben kaç defa tam bin defa
Dediler tek başına bir başına
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Kendimle yüzleştim
***
Kimleri sevdik kimleri sildik
Kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde
***
Yüz göz olduk yâr seninle
Sözümüzü esirgemez olduk
***
Gençliğimi geri verseler
Bu kez en çok kendimi severim
Veririm o yâri de
Kime sevdirirse sevdirsin
Kimi öldürürse öldürsün
Kimi güldürürse güldürsün
Umurumda değil kaşı gözü gül yüzü
Yıllarım gitti yıllarım gitti
***
Bir düşün niye geldik bugüne diye
Kimlerin sözüne gittik genç ömrümüzde
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