×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Şebnem Peker
Şebnem Peker
Eurovision Müzikleri
Takip Et
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Dinle
Şebnem Peker
02:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zerrin Alporal
Besteci:
Levent Çoker
Şikayet Et
02
Dilber
Şebnem Peker
03:44
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Çiğdem Erken
Besteci:
Çiğdem Erken
Şikayet Et
03
Mırmır Kedi
Şebnem Peker
04:19
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zerrin Alporal
Besteci:
Levent Altındağ
Şikayet Et
04
Beni de Al
Şebnem Peker
04:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mücahit Akyunak
Besteci:
Mücahit Akyunak
Şikayet Et
05
Beşinci Mevsim
Şebnem Peker
03:07
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selma Çuhacı
Besteci:
Levent Çoker
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Çalma Listeleri
Eurovision Şarkıları | Türkiye
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git