Şebnem Paker

-
Gecenin karanlığı Sevdanın Yalanları kalmıyor Geceler bana
Dinliyor Sokakları duruyor Adımları yetmiyor Geceler bana
*
Geceler yarım yarım bak Geceler doğmuyor ki Güneş
Geceler yarım yarım ah sönmüyor ki Ateş
Geceler buram buram sen kokuyor Duygulardı coşan
*
Yanıyor alev alev ah Hasretindi dolan
Geceler...
*
Karanlık Geceler
Bizimdi Geceler
Elimde Kalbim Ruhumda isyan Yolunda
*
Karanlık Geceler
Bizimdi Geceler
Karardı Dünyam tükendi Sevdam en Sonunda
Geceler...
*
Gecenin karanlığı Sevdanın Yalanları kalmıyor Geceler bana
Dinliyor Sokakları duruyor Adımları yetmiyor Geceler bana
*
Geceler duman duman bak Geceler dönmüyor ki seven
Geceler duman duman ah gelmiyor ki giden
*
Anılar birer birer yok oluyor Düşlerimde Hüzün
Anılar yeter yeter ah yetmiyor ki Güçüm
*
Yine karanlık Geceler bizimdi Geceler
Elimde Kalbim Ruhumda isyan Yolunda
*
Karanlık Geceler bizimdi Geceler
Karardı Dünyam tükendi Sevdam en Sonunda
-
Hiç geçmiyor günler sensiz
Geceler yine kimesesiz
Ah... sevdiğim, nerdesin? Kimdesin?
Sana sormaya varmıyor dilim, dinle
*
Deli aşkımın sonu var mıdır
Diye sormadan severim seni
Acı dinmeden, gece bitmeden
Yola düşmeden bulurum seni
*
Bana yar mıdır, adı var mıdır
Diye sormadan bilirim seni
Göze girmeden, dile gelmeden
Yüze gülmeden severim seni
*
Ah... sevdiğim, nerdesin? Kimdesin?
Sana sormaya varmıyor dilim, dinle
*
Deli aşkımın sonu var mıdır
Diye sormadan severim seni
Acı dinmeden, gece bitmeden
Yola düşmeden bulurum seni
*
Bana yar mıdır, adı var mıdır
Diye sormadan bilirim seni
Göze girmeden, dile gelmeden
Yüze gülmeden severim seni
*
(Sorsaydın) adı var mıdır?
(Gerçekten) bana yar mıdır?
(Bilseydin) sonu var mıdır?
(Sessizce) severim seni
*
(Sorsaydın) adı var mıdır?
(Gerçekten) bana yar mıdır?
(Bilseydin) sonu var mıdır?
(Sessizce) severim seni
-
Aman da dilber, kapımda minder
Kırmızı geriyer, şöyle bir güler
Gözyaşı durmaz, ağlasa bitmez
Ah.. deli dilber, kimseye varmaz
Hiç rahat durmaz, ellere doymaz
Ah.. yaban eller, derdini bilmez
*
Aman da dilber, kapımda minder
Kırmızı geriyer, şöyle bir güler
Gözyaşı durmaz, ağlasa bitmez
Ah.. deli dilber, kimseye varmaz
Hiç rahat durmaz, ellere doymaz
Ah.. yaban eller, derdini bilmez
*
Aman da dilber, kapımda minder
Kırmızı geriyer, şöyle bir güler
Gözyaşı durmaz, ağlasa bitmez
Ah.. deli dilber, kimseye varmaz
Hiç rahat durmaz, ellere doymaz
Ah.. yaban eller, derdini bilmez
*
Aman da dilber, kapımda minder
Kırmızı geriyer, şöyle bir güler
Gözyaşı durmaz, ağlasa bitmez
Ah.. deli dilber, kimseye varmaz
Hiç rahat durmaz, ellere doymaz
Ah.. yaban eller, derdini bilmez
-
Gün derin derin yaz bahçesinde gezdim
Ben deli deli yar yüreğimde sevdim
Yine son bakış, yine son kaçış, yine de gelmiyor
Yine sevmiyor, yine sevmiyor, yine de sevmiyor
*
Ben yana yana naz gecesini de çektim
Ben kana kana aşk kedisini de sevdim
Yine son bakış, yine son kaçış, yine de gelmiyor
Yine sevmiyor, yine sevmiyor, yine de sevmiyor
*
Gel, seni seviyorum sen gel
Gel, sana doyamadım tek sen gel
Hep gülüyor gözlerin, sır veriyor ellerin
Yar seviyor yüreğim sevdim, gel
*
Ha-yeah-ha, Ha-yeah-ha
Ha-yeah-ha, Ha-yeah-ha
Ha-yeah-ha, Ha-yeah-ha
Ha-yeah-ha, Ha-yeah-ha
*
Mırmır kedi, mırnav dedi
Çoktan beri sevdim dedi
Sarsam seni, öpsem seni
Aşk yıldızı yapsam seni
*
Mırmır kedi, mırnav dedi
Çoktan beri sevdim dedi
Sarsam seni, öpsem seni
Aşk yıldızı yapsam seni
-
Al, beni de al
Yanına, yanına al
Yok, anlamı yok
Bu beden sensiz olmaz
İmkanı yok, çaresi yok
*
Bak, şu halime bak
Eriyip yok oluyorum
Zaman geçmek bilmiyor
Beni, beni de al
*
Sana susamış ruhumun derinliğinden bir ses geliyor
Yolun sonuna gelirken elini uzat diyorsun bana
*
Ben buralarda yaşamın pençesinde
Sen oralarda melekler arasında
Uçuyorsun, gülüyorsun
*
Bak, şu halime bak
Eriyip yok oluyorum
Zaman geçmek bilmiyor
Beni, beni de al
*
Sana susamış ruhumun derinliğinden bir ses geliyor
Yolun sonuna gelirken elini uzat diyorsun bana
Sana susamış ruhumun derinliğinden bir ses geliyor
Uyan feryatlarımı duy, halimi bir gör acırsın bana
-
Kapandı son kapım, vuruldum bilmeden
Sakın o sen misin giden
Soyundu dallarım, delindi gökyüzü
Kaçıncı sonbahar bugün
*
Hep sondu, hep zordu, çok yordu yollar
Sen orada, ben burada bak yasta yıllar
*
Beşinci mevsime uyansa düşlerim
Hayaller ölmeden gel
Beşinci mevsime açılsa güllerim
Yeter bu sonbahar yeter
*
Kapandı son kapım, vuruldum bilmeden
Sakın o senmisin giden
Soyundu dallarım, delindi gökyüzü
Kaçıncı sonbahar bugün
*
Hep sondu, hep zordu, çok yordu yollar
Sen orada, ben burada bak yasta yıllar
*
Beşinci mevsime uyansa günlerim
Hayaller ölmeden gel
Beşinci mevsime açılsa yelkenim
Yeter bu sonbahar yeter
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-
Asıl suçlu gözlerin, öyle masum baktılar
Öyle sevgiyle
Alamazsın kendini
Hani bazen aşık olmaktan
Göremezsin geçse de gerçekler yanından
*
Asıl suçlu gözlerin, öyle masum baktılar
Öyle sevgiyle
Alamazsın kendini
Hani bazen aşık olmaktan
Göremezsin geçse de gerçekler yanından
*
Hiçbir şey söyleme sakın bana
Sus
*
Deli derler görseler
Seni sevdim bilseler
Nasıl sevdim hem de
Soramam hiç kimseye
Nedir bu duygu diye
Sorsam bile dinlemez
Tek bir cevap bile
Bulamazsın kendini hayallerin arasından
Korkarsın uyumaktan
Rüyadan bir an
*
Asıl suçlu gözlerin, öyle masum baktılar
Öyle sevgiyle
Alamazsın kendini
Hani bazen aşık olmaktan
Göremezsin geçse de gerçekler yanından
*
Asıl suçlu gözlerin, öyle masum baktılar
Öyle sevgiyle
Alamazsın kendini
Hani bazen aşık olmaktan
Göremezsin geçse de gerçekler yanından
*
Hiçbir şey söyleme sakın bana
Sus
*
Deli derler görseler
Seni sevdim bilseler
Nasıl sevdim hem de
Soramam hiç kimseye
Nedir bu duygu diye
Sorsam bile dinlemem
Tek bir cevap bile
Bulamazsın kendini hayallerin arasından
Korkarsın uyumaktan
Rüyadan bir an
-
Ben seni yeminsiz, yalansız sevdim
Ben seni zamansız, amansız sevdim
Cehennem oynasa, melekler sussa da
Sen gel, gönlümde sürer bu ayinler
Bu raks hiç bitmeyecek bir seda, bir kor aşk
Yüreğim duada, güneşim batsa da
Sen çal, hasreti getir vur tenime
Gel ney, binlerce nefes ver bana gel, gel, çal!
-
Kapandı son kapım, vuruldum bilmeden
Sakın o sen misin giden
Soyundu dallarım, delindi gökyüzü
Kaçıncı sonbahar bugün
*
Hep sondu, hep zordu, çok yordu yollar
Sen orada, ben burada bak yasta yıllar
*
Beşinci mevsime uyansa düşlerim
Hayaller ölmeden gel
Beşinci mevsime açılsa güllerim
Yeter bu sonbahar yeter
*
Kapandı son kapım, vuruldum bilmeden
Sakın o senmisin giden
Soyundu dallarım, delindi gökyüzü
Kaçıncı sonbahar bugün
*
Hep sondu, hep zordu, çok yordu yollar
Sen orada, ben burada bak yasta yıllar
*
Beşinci mevsime uyansa günlerim
Hayaller ölmeden gel
Beşinci mevsime açılsa yelkenim
Yeter bu sonbahar yeter
-
Hiç geçmiyor günler sensiz
Geceler yine kimesesiz
Ah... sevdiğim, nerdesin? Kimdesin?
Sana sormaya varmıyor dilim, dinle
*
Deli aşkımın sonu var mıdır
Diye sormadan severim seni
Acı dinmeden, gece bitmeden
Yola düşmeden bulurum seni
*
Bana yar mıdır, adı var mıdır
Diye sormadan bilirim seni
Göze girmeden, dile gelmeden
Yüze gülmeden severim seni
*
Ah... sevdiğim, nerdesin? Kimdesin?
Sana sormaya varmıyor dilim, dinle
*
Deli aşkımın sonu var mıdır
Diye sormadan severim seni
Acı dinmeden, gece bitmeden
Yola düşmeden bulurum seni
*
Bana yar mıdır, adı var mıdır
Diye sormadan bilirim seni
Göze girmeden, dile gelmeden
Yüze gülmeden severim seni
*
(Sorsaydın) adı var mıdır?
(Gerçekten) bana yar mıdır?
(Bilseydin) sonu var mıdır?
(Sessizce) severim seni
*
(Sorsaydın) adı var mıdır?
(Gerçekten) bana yar mıdır?
(Bilseydin) sonu var mıdır?
(Sessizce) severim seni