Şebnem Paker

Sus Asıl suçlu gözlerin, öyle masum baktılar Öyle sevgiyle Alamazsın kendini Hani bazen aşık olmaktan Göremezsin geçse de gerçekler yanından * Asıl suçlu gözlerin, öyle masum baktılar Öyle sevgiyle Alamazsın kendini Hani bazen aşık olmaktan Göremezsin geçse de gerçekler yanından * Hiçbir şey söyleme sakın bana Sus * Deli derler görseler Seni sevdim bilseler Nasıl sevdim hem de Soramam hiç kimseye Nedir bu duygu diye Sorsam bile dinlemez Tek bir cevap bile Bulamazsın kendini hayallerin arasından Korkarsın uyumaktan Rüyadan bir an * Asıl suçlu gözlerin, öyle masum baktılar Öyle sevgiyle Alamazsın kendini Hani bazen aşık olmaktan Göremezsin geçse de gerçekler yanından * Asıl suçlu gözlerin, öyle masum baktılar Öyle sevgiyle Alamazsın kendini Hani bazen aşık olmaktan Göremezsin geçse de gerçekler yanından * Hiçbir şey söyleme sakın bana Sus * Deli derler görseler Seni sevdim bilseler Nasıl sevdim hem de Soramam hiç kimseye Nedir bu duygu diye Sorsam bile dinlemem Tek bir cevap bile Bulamazsın kendini hayallerin arasından Korkarsın uyumaktan Rüyadan bir an

Dinle Hiç geçmiyor günler sensiz Geceler yine kimesesiz Ah... sevdiğim, nerdesin? Kimdesin? Sana sormaya varmıyor dilim, dinle * Deli aşkımın sonu var mıdır Diye sormadan severim seni Acı dinmeden, gece bitmeden Yola düşmeden bulurum seni * Bana yar mıdır, adı var mıdır Diye sormadan bilirim seni Göze girmeden, dile gelmeden Yüze gülmeden severim seni * Ah... sevdiğim, nerdesin? Kimdesin? Sana sormaya varmıyor dilim, dinle * Deli aşkımın sonu var mıdır Diye sormadan severim seni Acı dinmeden, gece bitmeden Yola düşmeden bulurum seni * Bana yar mıdır, adı var mıdır Diye sormadan bilirim seni Göze girmeden, dile gelmeden Yüze gülmeden severim seni * (Sorsaydın) adı var mıdır? (Gerçekten) bana yar mıdır? (Bilseydin) sonu var mıdır? (Sessizce) severim seni * (Sorsaydın) adı var mıdır? (Gerçekten) bana yar mıdır? (Bilseydin) sonu var mıdır? (Sessizce) severim seni

Dilber Aman da dilber, kapımda minder Kırmızı geriyer, şöyle bir güler Gözyaşı durmaz, ağlasa bitmez Ah.. deli dilber, kimseye varmaz Hiç rahat durmaz, ellere doymaz Ah.. yaban eller, derdini bilmez * Aman da dilber, kapımda minder Kırmızı geriyer, şöyle bir güler Gözyaşı durmaz, ağlasa bitmez Ah.. deli dilber, kimseye varmaz Hiç rahat durmaz, ellere doymaz Ah.. yaban eller, derdini bilmez * Aman da dilber, kapımda minder Kırmızı geriyer, şöyle bir güler Gözyaşı durmaz, ağlasa bitmez Ah.. deli dilber, kimseye varmaz Hiç rahat durmaz, ellere doymaz Ah.. yaban eller, derdini bilmez * Aman da dilber, kapımda minder Kırmızı geriyer, şöyle bir güler Gözyaşı durmaz, ağlasa bitmez Ah.. deli dilber, kimseye varmaz Hiç rahat durmaz, ellere doymaz Ah.. yaban eller, derdini bilmez

Mırmır Kedi Gün derin derin yaz bahçesinde gezdim Ben deli deli yar yüreğimde sevdim Yine son bakış, yine son kaçış, yine de gelmiyor Yine sevmiyor, yine sevmiyor, yine de sevmiyor * Ben yana yana naz gecesini de çektim Ben kana kana aşk kedisini de sevdim Yine son bakış, yine son kaçış, yine de gelmiyor Yine sevmiyor, yine sevmiyor, yine de sevmiyor * Gel, seni seviyorum sen gel Gel, sana doyamadım tek sen gel Hep gülüyor gözlerin, sır veriyor ellerin Yar seviyor yüreğim sevdim, gel * Ha-yeah-ha, Ha-yeah-ha Ha-yeah-ha, Ha-yeah-ha Ha-yeah-ha, Ha-yeah-ha Ha-yeah-ha, Ha-yeah-ha * Mırmır kedi, mırnav dedi Çoktan beri sevdim dedi Sarsam seni, öpsem seni Aşk yıldızı yapsam seni * Mırmır kedi, mırnav dedi Çoktan beri sevdim dedi Sarsam seni, öpsem seni Aşk yıldızı yapsam seni

Beni de Al Al, beni de al Yanına, yanına al Yok, anlamı yok Bu beden sensiz olmaz İmkanı yok, çaresi yok * Bak, şu halime bak Eriyip yok oluyorum Zaman geçmek bilmiyor Beni, beni de al * Sana susamış ruhumun derinliğinden bir ses geliyor Yolun sonuna gelirken elini uzat diyorsun bana * Ben buralarda yaşamın pençesinde Sen oralarda melekler arasında Uçuyorsun, gülüyorsun * Bak, şu halime bak Eriyip yok oluyorum Zaman geçmek bilmiyor Beni, beni de al * Sana susamış ruhumun derinliğinden bir ses geliyor Yolun sonuna gelirken elini uzat diyorsun bana Sana susamış ruhumun derinliğinden bir ses geliyor Uyan feryatlarımı duy, halimi bir gör acırsın bana

Beşinci Mevsim Kapandı son kapım, vuruldum bilmeden Sakın o sen misin giden Soyundu dallarım, delindi gökyüzü Kaçıncı sonbahar bugün * Hep sondu, hep zordu, çok yordu yollar Sen orada, ben burada bak yasta yıllar * Beşinci mevsime uyansa düşlerim Hayaller ölmeden gel Beşinci mevsime açılsa güllerim Yeter bu sonbahar yeter * Kapandı son kapım, vuruldum bilmeden Sakın o senmisin giden Soyundu dallarım, delindi gökyüzü Kaçıncı sonbahar bugün * Hep sondu, hep zordu, çok yordu yollar Sen orada, ben burada bak yasta yıllar * Beşinci mevsime uyansa günlerim Hayaller ölmeden gel Beşinci mevsime açılsa yelkenim Yeter bu sonbahar yeter https://lyricstranslate.com

Geceler Gecenin karanlığı Sevdanın Yalanları kalmıyor Geceler bana Dinliyor Sokakları duruyor Adımları yetmiyor Geceler bana * Geceler yarım yarım bak Geceler doğmuyor ki Güneş Geceler yarım yarım ah sönmüyor ki Ateş Geceler buram buram sen kokuyor Duygulardı coşan * Yanıyor alev alev ah Hasretindi dolan Geceler... * Karanlık Geceler Bizimdi Geceler Elimde Kalbim Ruhumda isyan Yolunda * Karanlık Geceler Bizimdi Geceler Karardı Dünyam tükendi Sevdam en Sonunda Geceler... * Gecenin karanlığı Sevdanın Yalanları kalmıyor Geceler bana Dinliyor Sokakları duruyor Adımları yetmiyor Geceler bana * Geceler duman duman bak Geceler dönmüyor ki seven Geceler duman duman ah gelmiyor ki giden * Anılar birer birer yok oluyor Düşlerimde Hüzün Anılar yeter yeter ah yetmiyor ki Güçüm * Yine karanlık Geceler bizimdi Geceler Elimde Kalbim Ruhumda isyan Yolunda * Karanlık Geceler bizimdi Geceler Karardı Dünyam tükendi Sevdam en Sonunda

Gel Gel Çal Ben seni yeminsiz, yalansız sevdim Ben seni zamansız, amansız sevdim Cehennem oynasa, melekler sussa da Sen gel, gönlümde sürer bu ayinler Bu raks hiç bitmeyecek bir seda, bir kor aşk Yüreğim duada, güneşim batsa da Sen çal, hasreti getir vur tenime Gel ney, binlerce nefes ver bana gel, gel, çal!

Beşinci Mevsim (Remix) Kapandı son kapım, vuruldum bilmeden Sakın o sen misin giden Soyundu dallarım, delindi gökyüzü Kaçıncı sonbahar bugün * Hep sondu, hep zordu, çok yordu yollar Sen orada, ben burada bak yasta yıllar * Beşinci mevsime uyansa düşlerim Hayaller ölmeden gel Beşinci mevsime açılsa güllerim Yeter bu sonbahar yeter * Kapandı son kapım, vuruldum bilmeden Sakın o senmisin giden Soyundu dallarım, delindi gökyüzü Kaçıncı sonbahar bugün * Hep sondu, hep zordu, çok yordu yollar Sen orada, ben burada bak yasta yıllar * Beşinci mevsime uyansa günlerim Hayaller ölmeden gel Beşinci mevsime açılsa yelkenim Yeter bu sonbahar yeter