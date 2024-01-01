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En Baştan Şarkı Sözleri

Şebnem Tovuzlu En Baştan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Tovuzlu En Baştan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En Baştan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şebnem Tovuzlu

Şebnem Tovuzlu

En Baştan

  • Gadasın Alaram

  • Çatı Katı

  • Bir Başkası

  • Kalbim

  • Kurşuni Renkler

  • Kısacası

  • Oysa Ki

  • Oyun Bitiyor

  • Platonik

  • Sen İstanbul'sun

  • Taş

  • Yaramaz

  • İlla

  • Dene

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