Şebnem Tovuzlu

En Baştan Şarkı Sözleri
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Kim sever seni menim qeder
Ömrümü eyledin heder
Gel inan bu temiz eşqime
Qıyma öldürer meni keder
*
Kaş göreydi bu üreyimi
Onda anlar o bu sevgimi
El çeken deyilem bil bunu
Sen de meni sevene kimi
*
Eşqin yollarında qalaram (qalaram)
Gözlerin qadasın alaram (alaram)
Ne desen ederem
Neylesen dözerem
*
Sen seven birisi olaram (olaram)
Harda olsan ora gelerem (gelerem)
Sevmesen de yene severem (severem)
Qal desen qalaram
*
Öl desen ölerem
Sen seven birisi olaram (olaram) (li li li li li li li li)
Kim sever seni menim qeder
Ömrümü eyledin heder
*
Gel inan bu temiz eşqime
Qıyma öldürer meni keder
Kaş göreydi bu üreyimi
Onda anlar o, bu sevgimi
*
El çeken deyilem bil bunu
Sen de meni sevene kimi
Eşqin yollarında qalaram (qalaram)
Gözlerin qadasın alaram (alaram)
*
Ne desen ederem
Neylesen dözerem
Sen seven birisi olaram (olaram)
Harda olsan ora gelerem (gelerem)
*
Sevmesen de yene severem (severem)
Qal desen qalaram
Öl desen ölerem
Sen seven birisi olaram (olaram)
*
Eşqin yollarında qalaram (qalaram)
Gözlerin qadasın alaram (alaram)
Ne desen ederem
Neylesen dözerem
*
Sen seven birisi olaram (olaram)
Harda olsan ora gelerem (gelerem)
Sevmesen de yene severem (severem)
Qal desen qalaram
*
Öl desen ölerem
Sen seven birisi olaram (olaram)
Harda olsan ora gelerem (gelerem)
Sevmesen de yene severem (severem)
*
Qal desen qalaram
Öl desen ölerem
Sen seven birisi olaram (olaram)
-
Şimdi çatı katında inziva vakti
Nerede aranacak haklının hakkı?
Dinlemeliydim vaktinde aklı
Seni unutmaya çalışmak da varmış
***
...maalesef
***
Bana bıraktıklarınla teselli avında
Demek ki elleri boş dönmek de varmış
Bugünleri görmek de varmış
***
Yarın hatırımı sorsan ne olur?
Bugün hevesimi kırdın bir kere!
Gitme! dememle kalsan ne olur?
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere!
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Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgâr
İzlerimi sürüp de gidecek beyaz beyaz
Ve güneş aynaya baktığında çizgilerden
Yüzünü gösterecek üzülerek biraz
***
Yok olmaz erken daha
Biraz geç kalın ne olur
Hiç hazır değilim henüz
Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha
Tanıdık değil bana güz
***
Yok olamaz dur
Dur gidemezsin
Gözlerimin rengi dur
Bulutlara dönemezsin
***
Yok alamazsın beni
Deli zaman dur
Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin
***
O gün başka renkte ağaracak biliyorum
Ve zorla değil ya o rengi hiç sevmiyorum
Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz
Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum
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Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah
Burada yok dedim selam söyledi tazeymiş gülleri
Yokluğun gibi...
***
Yürüdüm biraz seni düşledim, umudumu senle süsledim
Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti
***
Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?
Ne sanıyorsun...
Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı
Yani sen İstanbul'sun...
***
Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?
Ne sanıyorsun...
Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi
Yani sen İstanbul'sun...
-
Ellerini yormadan
İçine dokunmadan
Seyrettim her şeyi
Sendeki bedenleri
***
Yüreğime aldırmadan
Tenleri solumadan
Terk ettim her şeyi
Bendeki bedenleri
***
Buna kapıldım korktum sanma
Nasıl unutulur bir anda
Bu aşk sınır bilmezdi oysa
***
Yoluna taş koydum ellerin olma diye
Yoluna taş koydum yokuşa sürme diye
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