Şebnem Tovuzlu

Kim sever seni menim qeder Ömrümü eyledin heder Gel inan bu temiz eşqime Qıyma öldürer meni keder * Kaş göreydi bu üreyimi Onda anlar o bu sevgimi El çeken deyilem bil bunu Sen de meni sevene kimi * Eşqin yollarında qalaram (qalaram) Gözlerin qadasın alaram (alaram) Ne desen ederem Neylesen dözerem * Sen seven birisi olaram (olaram) Harda olsan ora gelerem (gelerem) Sevmesen de yene severem (severem) Qal desen qalaram * Öl desen ölerem Sen seven birisi olaram (olaram) (li li li li li li li li) Kim sever seni menim qeder Ömrümü eyledin heder * Gel inan bu temiz eşqime Qıyma öldürer meni keder Kaş göreydi bu üreyimi Onda anlar o, bu sevgimi * El çeken deyilem bil bunu Sen de meni sevene kimi Eşqin yollarında qalaram (qalaram) Gözlerin qadasın alaram (alaram) * Ne desen ederem Neylesen dözerem Sen seven birisi olaram (olaram) Harda olsan ora gelerem (gelerem) * Sevmesen de yene severem (severem) Qal desen qalaram Öl desen ölerem Sen seven birisi olaram (olaram) * Eşqin yollarında qalaram (qalaram) Gözlerin qadasın alaram (alaram) Ne desen ederem Neylesen dözerem * Sen seven birisi olaram (olaram) Harda olsan ora gelerem (gelerem) Sevmesen de yene severem (severem) Qal desen qalaram * Öl desen ölerem Sen seven birisi olaram (olaram) Harda olsan ora gelerem (gelerem) Sevmesen de yene severem (severem) * Qal desen qalaram Öl desen ölerem Sen seven birisi olaram (olaram)