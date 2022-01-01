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7/24 Dinle Seçil Ak

Seçil Ak

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Cemreler Düşünce Gelirim Diye

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Böylesine Bir Aşk Nerde Görülmüş

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Ne Zaman Görsem Sizi Hep Baharı Yaşarım

... KAPAT
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Albümler

İçimdeki Duygular Seçil Ak

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