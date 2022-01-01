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Seçil Gür

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Deli Yangın

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Emi

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Sebepsiz Çiçek ft Serdar Ortaç

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... KAPAT
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Albümler

Sebepsiz Çiçek Seçil Gür

İşkence Seçil Gür

Emi Seçil Gür

Deli Yangın Seçil Gür

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