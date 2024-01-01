The Promise Şarkı Sözleri
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Secret Garden
The Promise
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Hi-ri, Hi-ro, Hi-ri.
Hoireann is O, ha hi, ra ha, ra ho ra.
Hoireann is O, ha hi, ra ha, ra ha ra.
Hi-ri, Hi-ra, Hi-ri.
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Saol na saol,
Tús go deireadh.
Tá muid beo
Go deo.