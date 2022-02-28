Ah Aşkım Ft. İsmail Yk Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Ah Aşkım Ft. İsmail Yk
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Sana neler oldu hiç anlamadım
Bana uzak oldun şaşırdım
Bu gidişin sana hiç yakışmadı
En sonunda sende bunu anladın
***
Sana neler oldu hiç anlamadım
Bana uzak oldun şaşırdım
Bu gidişin sana hiç yakışmadı
En sonunda sende bunu anladın
***
Ah aşkım, üzdüler mi seni, seni?
Ah aşkım, yerime sevemedin mi?
Ah aşkım, sevmediler mi benim gibi?
***
Ah aşkım, yazık etmişler sana
Ah aşkım, üzdüler mi seni, seni?
Ah aşkım, yerime sevemedin mi?
***
Ah aşkım, sen gidince başka birini buldum
Seni istedim ama sen yoktun
Sen yokken birini buldum ve mutluyum
***
Peşinden koşa koşa yalvarırım mı sandın
Amman, amman sani çok yalvaracaktım
***
Git başkasına asıl,
İster öp, ister sarıl
Başkasını buldum artık
Kafana göre takıl
***
Peşinden koşa koşa yalvarırım mı sandın
Amman, amman sani çok yalvaracaktım
***
Git başkasına asıl,
İster öp, ister sarıl
Başkasını buldum artık
Kafana göre takıl