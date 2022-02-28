Seda Sayan

Sana neler oldu hiç anlamadım Bana uzak oldun şaşırdım Bu gidişin sana hiç yakışmadı En sonunda sende bunu anladın *** Sana neler oldu hiç anlamadım Bana uzak oldun şaşırdım Bu gidişin sana hiç yakışmadı En sonunda sende bunu anladın *** Ah aşkım, üzdüler mi seni, seni? Ah aşkım, yerime sevemedin mi? Ah aşkım, sevmediler mi benim gibi? *** Ah aşkım, yazık etmişler sana Ah aşkım, üzdüler mi seni, seni? Ah aşkım, yerime sevemedin mi? *** Ah aşkım, sen gidince başka birini buldum Seni istedim ama sen yoktun Sen yokken birini buldum ve mutluyum *** Peşinden koşa koşa yalvarırım mı sandın Amman, amman sani çok yalvaracaktım *** Git başkasına asıl, İster öp, ister sarıl Başkasını buldum artık Kafana göre takıl *** Peşinden koşa koşa yalvarırım mı sandın Amman, amman sani çok yalvaracaktım *** Git başkasına asıl, İster öp, ister sarıl Başkasını buldum artık Kafana göre takıl