Çıldırtma Beni Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Çıldırtma Beni
Tüm Şarkıları
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Çıldırtma beni, çıldırtma beni
Karar ver artık
Çıldırtma beni, çıldırtma beni
Karar ver artık
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Ya onu (ya onu)
Ya beni (ya beni)
İkimizden birini seç
Bu oyundan vazgeç
***
İkimizden birini seç
Bu oyundan vazgeç
***
Bir mavi boncuk ona
Bir mavi boncuk bana
İnanmıyorum artık
Senin yalanlarına
***
Bir mavi boncuk ona
Bir mavi boncuk bana
İnanmıyorum artık
Senin yalanlarına
***
Sana ne söyledimse dinletemedim
Adam gibi sevmeyi öğretemedim
Sana ne söyledimse dinletemedim
Adam gibi sevmeyi öğretemedim
***
Acırım sana, acırım sana
Senden hayır yok
Acırım sana, acırım sana
Senden hayır yok
***
Ne ona (ne ona)
Ne bana (ne bana)
İki aşkın arasında
Koşuyorsun boşuna
***
İki aşkın arasında
Koşuyorsun boşuna
***
Bir mavi boncuk ona
Bir mavi boncuk bana
İnanmıyorum artık
Senin yalanlarına
***
Bir mavi boncuk ona
Bir mavi boncuk bana
İnanmıyorum artık
Senin yalanlarına
***
Sana ne söyledimse dinletemedim
Adam gibi sevmeyi öğretemedim
Sana ne söyledimse dinletemedim
Adam gibi sevmeyi öğretemedim