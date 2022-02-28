Seda Sayan

Çıldırtma beni, çıldırtma beni Karar ver artık Çıldırtma beni, çıldırtma beni Karar ver artık *** Ya onu (ya onu) Ya beni (ya beni) İkimizden birini seç Bu oyundan vazgeç *** İkimizden birini seç Bu oyundan vazgeç *** Bir mavi boncuk ona Bir mavi boncuk bana İnanmıyorum artık Senin yalanlarına *** Bir mavi boncuk ona Bir mavi boncuk bana İnanmıyorum artık Senin yalanlarına *** Sana ne söyledimse dinletemedim Adam gibi sevmeyi öğretemedim Sana ne söyledimse dinletemedim Adam gibi sevmeyi öğretemedim *** Acırım sana, acırım sana Senden hayır yok Acırım sana, acırım sana Senden hayır yok *** Ne ona (ne ona) Ne bana (ne bana) İki aşkın arasında Koşuyorsun boşuna *** İki aşkın arasında Koşuyorsun boşuna *** Bir mavi boncuk ona Bir mavi boncuk bana İnanmıyorum artık Senin yalanlarına *** Bir mavi boncuk ona Bir mavi boncuk bana İnanmıyorum artık Senin yalanlarına *** Sana ne söyledimse dinletemedim Adam gibi sevmeyi öğretemedim Sana ne söyledimse dinletemedim Adam gibi sevmeyi öğretemedim