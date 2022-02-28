Seda Sayan

İçimde bir yara kanıyor durmadan Derdime derman istedim kaç kapıdan *** Bir gün kader de beni yine vurmadan Tut ellerimden tut günahkar olmadan *** Bir gün kader de beni yine vurmadan Tut ellerimden tut günahkar olmadan *** Bir ümit uğruna ömrüme doymadan Ben de kaderin elinde oyuncak olmadan *** Bir ümit uğruna ömrüme doymadan Ben de kaderin elinde oyuncak olmadan *** Yetiş rüzgarlarım yetiş külüm savrulmadan Bana da bir yol göster Tanrım, günahkar olmadan Bana da bir yol göster Tanrım, günahkar olmadan *** Bir gün kader de beni yine vurmadan Tut ellerimden tut günahkar olmadan *** Bir gün kader de beni yine vurmadan Tut ellerimden tut günahkar olmadan