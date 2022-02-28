Günahkar Olmadan Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Günahkar Olmadan
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İçimde bir yara kanıyor durmadan
Derdime derman istedim kaç kapıdan
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Bir gün kader de beni yine vurmadan
Tut ellerimden tut günahkar olmadan
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Bir gün kader de beni yine vurmadan
Tut ellerimden tut günahkar olmadan
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Bir ümit uğruna ömrüme doymadan
Ben de kaderin elinde oyuncak olmadan
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Bir ümit uğruna ömrüme doymadan
Ben de kaderin elinde oyuncak olmadan
***
Yetiş rüzgarlarım yetiş külüm savrulmadan
Bana da bir yol göster Tanrım, günahkar olmadan
Bana da bir yol göster Tanrım, günahkar olmadan
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Bir gün kader de beni yine vurmadan
Tut ellerimden tut günahkar olmadan
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Bir gün kader de beni yine vurmadan
Tut ellerimden tut günahkar olmadan