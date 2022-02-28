Seda Sayan

Öğrenemedim Şarkı Sözleri
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Ayrılığı bilmeyen biri olsaydım
Aşkını çözerdim, akıllanırdım
Şu düzensiz düzene sevdalansaydım
Kendime küserdim, hayıflanırdım
Hastalıkta, sağlıkta
Ayrılıkta, sevda da
Aldığım her solukta
Kaderimizi yazmamayı öğrendim
***
Kuralları bozmamayı öğrendim
Hiç kimsenin olmamayı öğrendim
Sensiz olmayı öğrenemedim.
Ayrılığı bilmeyen biri olsaydım
Aşkını çözerdim, akıllanırdım
Şu düzensiz düzene sevdalansaydım
Kendime küserdim, hayıflanırdım
Hastalıkta, sağlıkta
Ayrılıkta, sevda da
Aldığım her solukta
Kaderimizi yazmamayı öğrendim
Kuralları bozmamayı öğrendim
Hiç kimsenin olmamayı öğrendim
Sensiz olmayı öğrenemedim