Seda Sayan

Adam Mı Bulduk Dostlarım başım gözüm üstüne Ağlamıyorum ne geçmişe ne düne Bana yar sormayın olmadı O istemediğimin bile Yeri daha dolmadı *** Adam mı bulduk da sevmedik Canımızı verdik herkese Gönlümüzü mü verseydik Kadir kıymet bilmeze

Gitme Güzelim Yollar tuzak oldu Sevgimize yazık oldu Aradım ben hep seni Geceler bana dost oldu Ah Ah… *** Çare bulamadım bu bitmez yalnızlığa Belki de hiç sevmedin bıraktın beni acılara Her şeyi göze aldım dayanamam yokluğuna Seni böyle severken sensizlik ölüm bana *** Gitme güzelim terk etme yine Ayrılık böyle uzun zor Gitme bebeğim terk etme yine Ayrılık böyle uzun zor…

Mutsuzum Ağladım her şeye Sen gittikten sonra O kadar alıştım ki Teninin kokusuna Neleri vermezdim Bir tek bakışına Ağla yüreğim ağla Ah… Ağla yüreğim ağla *** Mutsuzum mutsuzum Geceler uykusuzum Tadı yok sensizliğin Yarınımdan umutsuzum *** Ne sevdalar gördüm Benli olmayan Ne aşklar yaşadım Yüreğimi yakan Artık usandım Bu yalan sevdalardan Ağla yüreğim ağla Ah… Ağla yüreğim ağla

O Kendini Biliyor Unutması çok zormuş Gözlerimde tütüyor Çılgın gibi sevdim O kendini biliyor *** Belki o da sevmişti Hiç ayrılmam demişti *** Bir gün veda etmişti İstemeden gitmişti *** O kendini biliyor Ne haldeyim bilmiyor Neden geri dönmüyor O kendini biliyor *** Şu karanlık gecelerde Hasretiyle vuruyor Beni böyle ağlatan O kendini biliyor

Sırtımdan Vuruldum Gel deme bana Kal deme bana Sensizliğe alıştım Dön deme bana *** Yok derdimin Yok dermanı Yüreğim yandı Ardımda gözlerim Birde umudum kaldı *** Yaktı hasret yaktı aşkı Son sözüm saklı Ne hayaller kurmuştum Sırtımdan vuruldum…

Unuttun Gitti Beni Daha üç gün geçmeden Yürekte ateşler sönmeden Ne olduğunu bilmeden Unuttun gitti beni *** Ben yolunu beklerken Ömür sözü vermişken *** Ne olduğunu bilmeden Unuttun gitti beni *** Kokun hala tenimde Sıcaklığın bedenimde Anıların gönlümde Unuttun gitti beni

Yalanım Yok El değmemiş bir aşkı yaşıyorum seninle Her akşam karışıyor nefesim nefesinle *** El değmemiş bir aşkı yaşıyorum seninle Her akşam karışıyor nefesim nefesinle *** Nasıl mutlu olursun Benim gibi biriyle Bilmiyorum sevgilim Ben kime çektim böyle *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Gel diye sallıyorum her gün sana elimi Herkes bana şaşırıyor akıllımı deli mi *** Gel diye sallıyorum her gün sana elimi Herkes bana şaşırıyor akıllımı deli mi *** Nasıl mutlu olursun Benim gibi biriyle Bilmiyorum sevgilim Ben kime çektim böyle *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok!