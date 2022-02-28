Seda Sayan

Sevilirken bilmedin mi Ben söylerken gülmedin mi Falımızda hasret var, ayrılık var demedim mi *** Anlamazdın anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynunda, ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynunda, ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda