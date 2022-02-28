Seda Sayan

Anlamazdın Şarkı Sözleri
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Sevilirken bilmedin mi
Ben söylerken gülmedin mi
Falımızda hasret var, ayrılık var demedim mi
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Anlamazdın anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile hayat gülsün sana
Günahım boynunda, ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile hayat gülsün sana
Günahım boynunda, ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda