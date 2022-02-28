Seda Sayan

Asi Sevda Şarkı Sözleri
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Sensiz olamam, sensiz yapamam ama bilme
Aşkım tükenir, kastın bana mı onu söyle?
Hasret derler çektirdiğin ezberi zor acıya
Unut derler zavallıya
***
Beni yola getirip ayrıldın
Ben sana güvenip kendime kızdım
Ben seni affettim
Ben sana çok sabrettim
***
Kara sevda, asi sevda
Seni geldi aldı benden
Seni sevdim fazlasıyla
Neden kıskandın aşkımı benden?
***
Kara sevda, asi sevda
Seni geldi aldı benden
Seni sevdim fazlasıyla
Neden kıskandın aşkımı benden?
***
Sensiz olamam, sensiz yapamam ama bilme
Aşkım tükenir, kastın bana mı onu söyle?
Hasret derler çektirdiğin ezberi zor acıya
Unut derler zavallıya
***
Beni yola getirip ayrıldın
Ben sana güvenip kendime kızdım
Ben seni affettim
Ben sana çok sabrettim
***
Kara sevda, asi sevda
Seni geldi aldı benden
Seni sevdim fazlasıyla
Neden kıskandın aşkımı benden?
***
Kara sevda, asi sevda
Seni geldi aldı benden
Seni sevdim fazlasıyla
Neden kıskandın aşkımı benden?
***
Kara sevda, asi sevda
Seni geldi aldı benden
Seni sevdim fazlasıyla
Neden kıskandın aşkımı benden?
***
Kara sevda, asi sevda
Seni geldi aldı benden
Seni sevdim fazlasıyla
Neden kıskandın aşkımı benden?
***
Kara sevda, asi sevda
Seni geldi aldı benden
Seni sevdim fazlasıyla
Neden kıskandın aşkımı benden?