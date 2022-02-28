Seda Sayan

Sensiz olamam, sensiz yapamam ama bilme Aşkım tükenir, kastın bana mı onu söyle? Hasret derler çektirdiğin ezberi zor acıya Unut derler zavallıya *** Beni yola getirip ayrıldın Ben sana güvenip kendime kızdım Ben seni affettim Ben sana çok sabrettim *** Kara sevda, asi sevda Seni geldi aldı benden Seni sevdim fazlasıyla Neden kıskandın aşkımı benden? *** Kara sevda, asi sevda Seni geldi aldı benden Seni sevdim fazlasıyla Neden kıskandın aşkımı benden? *** Sensiz olamam, sensiz yapamam ama bilme Aşkım tükenir, kastın bana mı onu söyle? Hasret derler çektirdiğin ezberi zor acıya Unut derler zavallıya *** Beni yola getirip ayrıldın Ben sana güvenip kendime kızdım Ben seni affettim Ben sana çok sabrettim *** Kara sevda, asi sevda Seni geldi aldı benden Seni sevdim fazlasıyla Neden kıskandın aşkımı benden? *** Kara sevda, asi sevda Seni geldi aldı benden Seni sevdim fazlasıyla Neden kıskandın aşkımı benden? *** Kara sevda, asi sevda Seni geldi aldı benden Seni sevdim fazlasıyla Neden kıskandın aşkımı benden? *** Kara sevda, asi sevda Seni geldi aldı benden Seni sevdim fazlasıyla Neden kıskandın aşkımı benden? *** Kara sevda, asi sevda Seni geldi aldı benden Seni sevdim fazlasıyla Neden kıskandın aşkımı benden?