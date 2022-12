Seda Sayan

Bugün ki aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte, her yalanda Saklar mıydım dertlerimi Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını bizim gibilere saklar Boş vere boş vere ne hale geldik *** Her yüze güleni biz dost bildik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti ömrüm bir su gibi Neredeydik nereler geldik Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren sevgiliye Selam olsun..