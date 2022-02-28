Boşvere Boşvere Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Boşvere Boşvere
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Bugün ki aklım olsaydı
Harcar mıydım günlerimi
Her kadehte, her yalanda
Saklar mıydım dertlerimi
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını bizim gibilere saklar
Boş vere boş vere ne hale geldik
***
Her yüze güleni biz dost bildik
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
Geçti ömrüm bir su gibi
Neredeydik nereler geldik
Biz mi olduk terkedilen
Felek alacağın olsun
Bize böyle dert çektiren sevgiliye
Selam olsun..