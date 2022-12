Seda Sayan

Sana öyle kırgınım ki yosun bağladı kalbim Dilim tutulsaydı söylemesiydim *** Rüzgarlara sordum seni, söylemediler Hasret yandı, yandı kor oldu Hiç bilmediler *** Sen cana cansın Sen çalıp kaçansın Buna, bu can nasıl dayansın Can dediğin ne ki Selde bir kum tanesi Dön gel de bu can canlansın *** Ah bir bulabilsem seni, sana öfkeyle bir haykırsam Ah bir bulabilsem seni, sana hasretle sarılsam *** Sen cana cansın Sen çalıp kaçansın Buna, bu can nasıl dayansın