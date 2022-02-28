Seda Sayan

Cana Cansın Şarkı Sözleri
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Sana öyle kırgınım ki yosun bağladı kalbim
Dilim tutulsaydı söylemesiydim
***
Rüzgarlara sordum seni, söylemediler
Hasret yandı, yandı kor oldu
Hiç bilmediler
***
Sen cana cansın
Sen çalıp kaçansın
Buna, bu can nasıl dayansın
Can dediğin ne ki
Selde bir kum tanesi
Dön gel de bu can canlansın
***
Ah bir bulabilsem seni, sana öfkeyle bir haykırsam
Ah bir bulabilsem seni, sana hasretle sarılsam
***
Sen cana cansın
Sen çalıp kaçansın
Buna, bu can nasıl dayansın