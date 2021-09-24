Asıl adı Aysel Gürsaçer olan ve sahne adı olarak Seda Sayan’ı kullanan ünlü sanatçı, 30 Aralık 1961 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan beri müziği ve şarkı söylemeyi çok sevmiştir. Zorlu hayat şartlarına rağmen dik durmaya çalışmış ve müzik yarışmalarına katılmıştır. Başarılı şarkıcı Çemberlitaş Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. 1978 yılının Ağustos ayında sahneye çıkabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirmiştir. Şarkıcılığa ilk olarak düğün salonlarında sahne alarak başlamıştır. Ardından uvertür olarak küçük gazinolara geçmiştir. Organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist olmuştur. Güçlü sesiyle uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yapmıştır. Dönemin ünlü assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim'e assolist olarak çıkarılmıştır. Seda Sayan'ı Fahrettin Aslan'a tavsiye eden ise film yapımcısı Türker İnanoğlu olmuştur. Sayan, müzik piyasasındaki çıkışını 1980li yıllarda yapmıştır. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaparak çok beğenilmiştir. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıkmış ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunda görev almıştır. Uzun süre boyunca televizyonların sabah kuşağında kadınlara yönelik programların sunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca birçok dizide oyuncu olarak yer alan sanatçı, Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına yeniden devam etmiştir. Ünlü şarkıcı birçok albüm çıkararak sayısız kez sahnede yer almış ve büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.