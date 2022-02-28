Seda Sayan

Düşerim Şarkı Sözleri
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Haklısın, belki iyileştirir zaman bütün yaraları
Giydiği gibi çıkartır insan bi' gün karaları
Ama ben şu an bu amansız acıyı nasıl dindireyim?
Bildiğin orman yanıyor içimde, nasıl söndüreyim?
***
Beni buralarda koyma, beni buralarda
Kurda kuşa yem olurum, kaybolurum
Beni buralarda koyma, beni buralarda
Kurda kuşa yem olurum, kaybolurum
***
Düşerim
Düşerim
Yeryüzünden
***
Anlatma bana
Ben de bilirim bi' gün bittiğini
Değip mi geçer, delip mi geçer?
Yaşarsın seçtiğini
***
Beni buralarda koyma, beni buralarda
Kurda kuşa yem olurum, kaybolurum
Beni buralarda koyma, beni buralarda
Kurda kuşa yem olurum, kaybolurum
***
Düşerim
Düşerim
Yeryüzünden