Seda Sayan

Haklısın, belki iyileştirir zaman bütün yaraları Giydiği gibi çıkartır insan bi' gün karaları Ama ben şu an bu amansız acıyı nasıl dindireyim? Bildiğin orman yanıyor içimde, nasıl söndüreyim? *** Beni buralarda koyma, beni buralarda Kurda kuşa yem olurum, kaybolurum Beni buralarda koyma, beni buralarda Kurda kuşa yem olurum, kaybolurum *** Düşerim Düşerim Yeryüzünden *** Anlatma bana Ben de bilirim bi' gün bittiğini Değip mi geçer, delip mi geçer? Yaşarsın seçtiğini *** Beni buralarda koyma, beni buralarda Kurda kuşa yem olurum, kaybolurum Beni buralarda koyma, beni buralarda Kurda kuşa yem olurum, kaybolurum *** Düşerim Düşerim Yeryüzünden