Seda Sayan

En Güzel Rüya Şarkı Sözleri
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Ateşiyle sevdamızın,
Buz tutar hüzünler
Nefes aldım senle
Yeniden doğdum
Taşımazdım bu kalbi hiç olmasan içinde..
Yalan aşk masallarından artık yoruldum
Eksik olan her ne varsa hepsi bana sendin
***
Canıma can katan sevdanla
Ömrüme hoş geldin..
Gördüğüm en güzel rüyam oldun canım
Anlamı sensin artık bütün şarkıların
İstemem ne bahar ne yaz
Ben aşkınla çoğalırım
Gerisi laf gerisi boş
Yüreğime lazımsın...