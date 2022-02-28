Seda Sayan

Bazen şu gönlüme Bir ateş düşer Sen o zaman benim gibi yanıyor musun *** Bazen kulaklarım Öyle çınlar ki Sen de beni benim gibi anıyor musun *** Seviyorum seni farkında mısın Bana uzaklarda, yakında mısın Söyle söyle söyle yaradan aşkına söyle Yoksa şu feleğin çarkında mısın Başka başka gönüllerin tahtında mısın