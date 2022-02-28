Farkında Mısın Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Farkında Mısın
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Bazen şu gönlüme
Bir ateş düşer
Sen o zaman benim gibi yanıyor musun
***
Bazen kulaklarım
Öyle çınlar ki
Sen de beni benim gibi anıyor musun
***
Seviyorum seni farkında mısın
Bana uzaklarda, yakında mısın
Söyle söyle söyle yaradan aşkına söyle
Yoksa şu feleğin çarkında mısın
Başka başka gönüllerin tahtında mısın