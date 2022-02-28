Seda Sayan

Geçen Sene Şarkı Sözleri
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İçimde kopan fırtına
Seni sevmekle başladı
Göklerde uçar gibiydim
Hayat senle anlamlıydı
Ayrılık fikrine düştün
Benimlesin hala
Birlikte yaşanan anılar var ya
Çığlık çığlığa
Hayatın rüzgarı savurdu çok uzaklara
Eski bir fotoğrafın içinden
Çıkarıp yaşadım doyasıya
***
Geçen sene bu zamanda,
Sevmenin en saf haliyle,
Seninle biz bu yollarda,
Beraber dolaşmadık mı ?
Deli duygular yaşayıp,
Her şeyimizi paylaşıp,
Yarınlara koşmadık mı ?
***
Sevmenin en saf haliyle
Hesapsız tutkum delice
Bir dünya kurdum kendime
Süsledim onu seninle
Ayrılık fikrine düştün
Benimlesin hala
Birlikte yaşanan anılar var ya
Çığlık çığlığa
Hayatın rüzgarı savurdu çok uzaklara
Eski bir fotoğrafın içinden
Çıkarıp yaşadım doyasıya
***
Geçen sene bu zamanda,
Sevmenin en saf haliyle,
Seninle biz bu yollarda,
Beraber dolaşmadık mı ?
Deli duygular yaşayıp,
Her şeyimizi paylaşıp,
Yarınlara koşmadık mı ?