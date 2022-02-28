Seda Sayan

İçimde kopan fırtına Seni sevmekle başladı Göklerde uçar gibiydim Hayat senle anlamlıydı Ayrılık fikrine düştün Benimlesin hala Birlikte yaşanan anılar var ya Çığlık çığlığa Hayatın rüzgarı savurdu çok uzaklara Eski bir fotoğrafın içinden Çıkarıp yaşadım doyasıya *** Geçen sene bu zamanda, Sevmenin en saf haliyle, Seninle biz bu yollarda, Beraber dolaşmadık mı ? Deli duygular yaşayıp, Her şeyimizi paylaşıp, Yarınlara koşmadık mı ? *** Sevmenin en saf haliyle Hesapsız tutkum delice Bir dünya kurdum kendime Süsledim onu seninle Ayrılık fikrine düştün Benimlesin hala Birlikte yaşanan anılar var ya Çığlık çığlığa Hayatın rüzgarı savurdu çok uzaklara Eski bir fotoğrafın içinden Çıkarıp yaşadım doyasıya *** Geçen sene bu zamanda, Sevmenin en saf haliyle, Seninle biz bu yollarda, Beraber dolaşmadık mı ? Deli duygular yaşayıp, Her şeyimizi paylaşıp, Yarınlara koşmadık mı ?