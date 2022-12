Seda Sayan

Bir sen kaldın elimde Yanılmışım, hatıranmış Gelen vurdu, giden vurdu Ayrılıp her düştüğümde *** Sözler kaldı elimde Yanılmışım, hep yalanmış Akıl sustu, fikir sustu Kader konuştu gittiğinde *** Yüzüme her gülen gerçek dost değil Ne yaptıysak biz yaptık Kem gözler değil *** Sağımda, solumda bir tek sen vardın Yürüyorum yolumuzda Sevgilim, sen geride kaldın *** Sağımda, solumda bir tek sen vardın Yürüyorum yolumuzda Sevgilim, sen geride kaldın *** Bir sen kaldın elimde Yanılmışım, hatıranmış Gelen vurdu, giden vurdu Ayrılırıp her düştüğümde *** Sözler kaldı elimde Yanılmışım, hep yalanmış Akıl sustu, fikir sustu Kader konuştu gittiğinde *** Yüzüme her gülen gerçek dost değil Ne yaptıysak biz yaptık Kem gözler değil *** Sağımda, solumda bir tek sen vardın Yürüyorum yolumuzda Sevgilim, sen geride kaldın *** Sağımda, solumda bir tek sen vardın Yürüyorum yolumuzda Sevgilim, sen geride kaldın *** Sağımda, solumda bir tek sen vardın Yürüyorum yolumuzda Sevgilim, sen geride kaldın *** Sağımda, solumda bir tek sen vardın Yürüyorum yolumuzda Sevgilim, sen geride kaldın