Seda Sayan

Geride Kaldın Şarkı Sözleri
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Bir sen kaldın elimde
Yanılmışım, hatıranmış
Gelen vurdu, giden vurdu
Ayrılıp her düştüğümde
***
Sözler kaldı elimde
Yanılmışım, hep yalanmış
Akıl sustu, fikir sustu
Kader konuştu gittiğinde
***
Yüzüme her gülen gerçek dost değil
Ne yaptıysak biz yaptık
Kem gözler değil
***
Sağımda, solumda bir tek sen vardın
Yürüyorum yolumuzda
Sevgilim, sen geride kaldın
***
Sağımda, solumda bir tek sen vardın
Yürüyorum yolumuzda
Sevgilim, sen geride kaldın
***
Bir sen kaldın elimde
Yanılmışım, hatıranmış
Gelen vurdu, giden vurdu
Ayrılırıp her düştüğümde
***
Sözler kaldı elimde
Yanılmışım, hep yalanmış
Akıl sustu, fikir sustu
Kader konuştu gittiğinde
***
Yüzüme her gülen gerçek dost değil
Ne yaptıysak biz yaptık
Kem gözler değil
***
Sağımda, solumda bir tek sen vardın
Yürüyorum yolumuzda
Sevgilim, sen geride kaldın
***
Sağımda, solumda bir tek sen vardın
Yürüyorum yolumuzda
Sevgilim, sen geride kaldın
***
Sağımda, solumda bir tek sen vardın
Yürüyorum yolumuzda
Sevgilim, sen geride kaldın
***
Sağımda, solumda bir tek sen vardın
Yürüyorum yolumuzda
Sevgilim, sen geride kaldın