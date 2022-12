Seda Sayan

El değmemiş bir aşkı yaşıyorum seninle Her akşam karışıyor nefesim nefesinle *** El değmemiş bir aşkı yaşıyorum seninle Her akşam karışıyor nefesim nefesinle *** Nasıl mutlu olursun Benim gibi biriyle Bilmiyorum sevgilim Ben kime çektim böyle *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Gel diye sallıyorum her gün sana elimi Herkes bana şaşırıyor akıllımı deli mi *** Gel diye sallıyorum her gün sana elimi Herkes bana şaşırıyor akıllımı deli mi *** Nasıl mutlu olursun Benim gibi biriyle Bilmiyorum sevgilim Ben kime çektim böyle *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok kıskancım Birazcık da huysuzum Sana yan bakanın gözlerini Oymazsam da mutsuzum *** Ama yalanım yok!