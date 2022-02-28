Seda Sayan

Hediye Şarkı Sözleri
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Mutluluksun, bana huzursun
Gözlerin gözlerime buyursun
Sen sus aşkım hiç gerek yok
Gözler konuşsun
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Mutluluksun, bana huzursun
Gözlerin gözlerime buyursun
Sen sus aşkım hiç gerek yok
Gözler konuşsun
***
Bu şarkım adam gibi sevenlere
Aşk için her yerde ölenlere
İşte aşkım işte sevdam
Benden sana hediye