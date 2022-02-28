Seda Sayan

Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır O garip halinde ne sırlar gizli Onu bu hallere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın esiri oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybetmiş garip ne yapsın Her şey haktan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın *** Madem yaşamaya geldik bu dünyaya Benimde her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan, hor görme bari Benimde senin gibi Allah'ım vardır