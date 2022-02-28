Hor Görme Garibi Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Hor Görme Garibi
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Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
O garip halinde ne sırlar gizli
Onu bu hallere bir koyan vardır
Belki benim gibi sevdiği vardır
***
Ümitsiz bir aşkın esiri oldum
Aradım hatayı kendimde buldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Deli gibi seven yine ben oldum
***
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş garip ne yapsın
Her şey haktan ama zulmetmek kuldan
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
***
Madem yaşamaya geldik bu dünyaya
Benimde her şeyde bir hakkım vardır
Sevmiyorsan, hor görme bari
Benimde senin gibi Allah'ım vardır