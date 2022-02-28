İftira (Radıo Mix) Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
İftira (Radıo Mix)
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Bir hüküm gibi
Bir mühür gibi
Damga damga yazgımda
Bilmezler seni
Değişmem delim
Değişmem dünyalara
***
Bir düğüm gibi iftira ipi
İlmik ilmik boynumda
Oysa ki sana sadığım delim
Girdiler günahıma
Yetti gayrı yetti gayrı, Allah
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira