Seda Sayan

İki Gün Oldu Hayat dediğin ne zor şeymiş Biraz geç olsa da anladım Hiç inanmasam da her şeyi kadere bağladım Yok olmaz Allah'ım neden bu çile Onu bir gün aldatmadım *** İki gün oldu duymadım sesini İki gün deme sakın iki yıl gibi

Bebeğim Dikenli bu yollar dikenli Söyle can bedenden geçer mi? Nefesim sensin belli Sebebim oldun doyamadım *** Dikenli bu yollar dikenli Söyle can bedenden geçer mi? Nefesim sensin belli Sebebim oldun doyamadım *** Bir dediğini iki etmedim Ya ben sana kul köleyim dedim Biliyor musun? Sensiz ne hallerdeydim Ah, ah, ah *** Hani mutluydun Bulamadın değil mi? Benim gibi seveni Bulamadın değil mi? Sana can vereni Ama sen bir kez daha öleceksin Çünkü beni bir daha Bir daha göremeyeceksin *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Şimdi sensiz neyleyim Ah, nasıl sensiz güleyim? Ah, çaresiz bir haldeyim Dön gel benim gözbebeğim *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim

Evleneceksen Gel Sakın bana hatırlatma Unut bütün olanları Sustum cehenneme kadar Yırt at bütün anıları *** Bundan sonra hep yakacak bu kalbim Senin yerine atacak bu kalbim Seninle doğup batacak bu kalbim Sevilmeye başlıyorum *** Kadere karşı konmaz Canı çeker, ağlatır Şu deli kalbimi karaya bağladım Beni kim aydınlatır? *** Duygularım şahane Korkmuyorum sevmekten Gönlümü meyhane mezesi zannedip Bıkmadım ezdirmekten *** Ner'den vurdun, ner'den buldun? Bak ner'den kurşunladın *** Canıma tak dedi aşk acısı Denedim, dinmedi fırtınası Bi' kere olsun tam sırası Evleneceksen gel *** Canıma tak dedi aşk acısı Denedim, dinmedi fırtınası Bi' kere olsun tam sırası Evleneceksen gel *** Sakın bana hatırlatma Unut bütün olanları Sustum cehenneme kadar Yırt at bütün anıları *** Bundan sonra hep yakacak bu kalbim Senin yerine atacak bu kalbim Seninle doğup batacak bu kalbim Sevilmeye başlıyorum *** Kadere karşı konmaz Canı çeker, ağlatır Şu deli kalbimi karaya bağladım Beni kim aydınlatır? *** Duygularım şahane Korkmuyorum sevmekten Gönlümü meyhane mezesi zannedip Bıkmadım ezdirmekten *** Ner'den vurdun, ner'den buldun? Bak ner'den kurşunladın *** Canıma tak dedi aşk acısı Denedim, dinmedi fırtınası Bi' kere olsun tam sırası Evleneceksen gel *** Canıma tak dedi aşk acısı Denedim, dinmedi fırtınası Bi' kere olsun tam sırası Evleneceksen gel *** Canıma tak dedi aşk acısı Denedim, dinmedi fırtınası Bi' kere olsun tam sırası Evleneceksen gel

Kanımı Kaynatıyorsun Aklıma bin türlü çılgınlık gelir Kendimden geçerim seni Şeytan diyor tut elinden al götür Deli oluyorum seni görünce Kendimi tutarım uymam şeytana Senle olma isterim hep yan yana Biliyorum karşı koymak zor sana *** İçimi hoplatıyorsun Kanımı kaynatıyorsun Aklımı oynatıyorsun Delilendim sana yar

Sarhoşun Biri Sevenlerin sağı solu belli olmaz belli olmaz Bir hata işlemeye kul günahkar olmaz Ben divane bir aşığım Senden başka mekanım yok *** Derdim var dünyadan büyük Aşkımdan daha çok İçtiğim her aşk meyinde hep seni içer gibiyim Ben öyleyse sarhoşun biriyim *** Sözlerin hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak zor geliyorsa Ben dertli biriyim

Sağır Sultan Neymiş efendim kural işte Boş ver çiğne Aşka engel tanır mıyım ben İğne olsun vur acısın *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var? *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var? *** Sat dese satarım şu dünyayı Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Neymiş efendim kural işte Boş ver çiğne Aşka engel tanır mıyım ben İğne olsun vur acısın *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var *** Sat dese satarım şu dünyayı Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum

Seven Üzülür Bu kanundur değişmez, seven üzülür Dağ dağa erişir de seven erişmez Adaleti zalimle zalim bölüşür Adaleti zalimle zalim bölüşür *** Ah süremedim sefasını, gençliğim ziyan zebil Âlemlerin vefasızı beni mahvettin Süremedim sefasını, gençliğim ziyan zebil Âlemlerin vefasızı beni mahvettin *** Aman aman ölüyo'm, imdat gari Annem gelsin Zalimlerin cezasını Mevla'm versin Zalimlerin cezasını Mevla'm versin *** Süremedim sefasını, gençliğim ziyan zebil Âlemlerin vefasızı beni mahvettin *** Aman aman ölüyo'm, imdat gari Annem gelsin Zalimlerin cezasını Mevla'm versin Zalimlerin cezasını Mevla'm versin