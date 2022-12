Bırakıp gitmek kolaydı seni Ama gönlümden silemedim ki Sen bana her şeyi yapmıştın ama Seni kalbimden silemedim ki *** İnadına inadına seveceğim seni İnadına inadına seveceğim seni *** Sen beni unuttun ama Ben seni gönlümden silemedim ki Ben seni kalbimden silemedim ki *** Her seven vefalı olmuyor aşkta Gönlüm her çiçeğe konmuyor asla Kararlıyım ama bırakmam seni Bir Kerem bir Aslı misali işte *** İnadına inadına seveceğim seni İnadına inadına bırakmam seni