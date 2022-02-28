Seda Sayan

Aklım hiç almıyor nedense Her şeyi bir anda silmeni Yaşanan onca şeyden sonra Öfkeli, insafsız sözleri *** Diyorsun ki gözyaşların faydasız Seni zaten hiç sevmedim ki Diyorsun ki gözyaşların faydasız Seni zaten hiç sevmedim ki *** İnkâr etme yalvarırım Sen de sevdin beni bir zamanlar İnkâr etme yalvarırım Sen de sevdin beni bir zamanlar *** Git diyorsun Nasıl giderim! Umutlarım ne olacak? Acılarım, gözyaşlarım *** Hesabını kim soracak? Ardıma bakmadan gitmek zor Alışmak zor şeydir nedense Yaşamak ya da ölmek aynı *** Yalnızlık, o ayrı işkence Diyorsun ki gözyaşların faydasız Seni zaten hiç sevmedim ki Diyorsun ki gözyaşların faydasız *** Seni zaten hiç sevmedim ki İnkâr etme yalvarırım Sen de sevdin beni bir zamanlar İnkâr etme yalvarırım *** Sen de sevdin beni bir zamanlar Git diyorsun Nasıl giderim! Umutlarım ne olacak? *** Acılarım, gözyaşlarım Hesabını kim soracak? Acılarım, gözyaşlarım Hesabını kim soracak?