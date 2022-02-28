Seda Sayan

İnkar Etme Şarkı Sözleri
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Aklım hiç almıyor nedense
Her şeyi bir anda silmeni
Yaşanan onca şeyden sonra
Öfkeli, insafsız sözleri
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Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
***
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
***
Git diyorsun
Nasıl giderim!
Umutlarım ne olacak?
Acılarım, gözyaşlarım
***
Hesabını kim soracak?
Ardıma bakmadan gitmek zor
Alışmak zor şeydir nedense
Yaşamak ya da ölmek aynı
***
Yalnızlık, o ayrı işkence
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
***
Seni zaten hiç sevmedim ki
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
İnkâr etme yalvarırım
***
Sen de sevdin beni bir zamanlar
Git diyorsun
Nasıl giderim!
Umutlarım ne olacak?
***
Acılarım, gözyaşlarım
Hesabını kim soracak?
Acılarım, gözyaşlarım
Hesabını kim soracak?