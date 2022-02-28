Seda Sayan

Ne Farkeder Şarkı Sözleri
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Hiç olmadı ayrı evler bize yakışmıyor ki
Yok olmadı mesafeler uzak yaklaşmıyor ki
Uyan uyan ömür gidiyor elden
Bir, iki, üç gün ne fark eder
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Ayrılık yakıyor
Seven biraz geç fark eder
Akıl biraz geç çark ediyor.