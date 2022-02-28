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7/24 Dinle Sensizliğe Yanarım

Sensizliğe Yanarım Şarkı Sözleri

Seda Sayan Sensizliğe Yanarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Seda Sayan Sensizliğe Yanarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sensizliğe Yanarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Seda Sayan

Seda Sayan

Sensizliğe Yanarım

  • O Kendini Biliyor

  • Adam Mı Bulduk

  • Gitme Güzelim

  • Mutsuzum

  • Sırtımdan Vuruldum

  • Unuttun Gitti Beni

  • Yalanım Yok

  • Çalımına Yandım

  • Susmayın Dağlar

  • Farkındamısın

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