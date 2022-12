Seda Sayan

Aşkımızı kimselere söyleme sakın, çekemezler sevgimizi Korkuyorum göze geliriz, koparırlar ikimizi *** Aramıza girmesin o kara kediler, el sözüne inanma İyi gününde yüzüne gülenler sana dost olur sanma *** Ona buna uyma, ona buna uyma, seven kalbime kırma Ona buna uyma, ona buna uyma, yazık olur aşkımıza Ona buna uyma, ona buna uyma, şu seven kalbimi kırma Ona buna uyma, ona buna uyma, yazık olur aşkımıza *** Yaşayamam bu aşk eğer dile düşerse Söylüyorum haberin olsun Ayrılırız böyle giderse sonra pişman olursun Biliyorum sende beni çok seviyorsun *** Kolay değil unutamazsın Dünyaları arasan bile benim gibi yar bulamazsın *** Ona buna uyma, ona buna uyma, seven kalbime kırma Ona buna uyma, ona buna uyma, yazık olur aşkımıza Ona buna uyma, ona buna uyma, şu seven kalbimi kırma Ona buna uyma, ona buna uyma, zehir olur bu sevda