Seda Sayan

Ona Buna Uyma Şarkı Sözleri
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Aşkımızı kimselere söyleme sakın, çekemezler sevgimizi
Korkuyorum göze geliriz, koparırlar ikimizi
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Aramıza girmesin o kara kediler, el sözüne inanma
İyi gününde yüzüne gülenler sana dost olur sanma
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Ona buna uyma, ona buna uyma, seven kalbime kırma
Ona buna uyma, ona buna uyma, yazık olur aşkımıza
Ona buna uyma, ona buna uyma, şu seven kalbimi kırma
Ona buna uyma, ona buna uyma, yazık olur aşkımıza
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Yaşayamam bu aşk eğer dile düşerse
Söylüyorum haberin olsun
Ayrılırız böyle giderse sonra pişman olursun
Biliyorum sende beni çok seviyorsun
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Kolay değil unutamazsın
Dünyaları arasan bile benim gibi yar bulamazsın
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Ona buna uyma, ona buna uyma, seven kalbime kırma
Ona buna uyma, ona buna uyma, yazık olur aşkımıza
Ona buna uyma, ona buna uyma, şu seven kalbimi kırma
Ona buna uyma, ona buna uyma, zehir olur bu sevda