Seda Sayan

Potpori Şarkı Sözleri
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Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı
O bizim kavuşmalarımız a yarim, mahşere kaldı
O bizim kavuşmalarımız a yarim mahşere kaldı
***
Mapushanede yata yata, yanlarım çürüdü
Pencereden baka baka aa yarim, ela gözler süzüldü
Pencereden baka baka aa yarim, ela da gözler süzüldü
***
Yeni Cezve yeni Cezve, kaynar kaynamaz oldu.
O benim nazli yarimin dilleri, söyler söylemez oldu.
O benim nazli yarimin dilleri, söyler söylemez oldu
***
Ada sahiIIerinde bekIiyorum
Her zaman yoIIarını gözIüyorum
Seni senden güzeIim istiyorum
Beni şad et şadiye başın için
***
Her zaman sen yaIancı ben kâni
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müştak
Her teIIakide bir hayaIin berrak
***
Nerede o mis gibi IeyIakIar
Sararıp soImak üzere yaprakIar
Bana mesken oIunca toprakIar
Beni yad et güzeIim başın için