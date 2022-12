Seda Sayan

Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı O bizim kavuşmalarımız a yarim, mahşere kaldı O bizim kavuşmalarımız a yarim mahşere kaldı *** Mapushanede yata yata, yanlarım çürüdü Pencereden baka baka aa yarim, ela gözler süzüldü Pencereden baka baka aa yarim, ela da gözler süzüldü *** Yeni Cezve yeni Cezve, kaynar kaynamaz oldu. O benim nazli yarimin dilleri, söyler söylemez oldu. O benim nazli yarimin dilleri, söyler söylemez oldu *** Ada sahiIIerinde bekIiyorum Her zaman yoIIarını gözIüyorum Seni senden güzeIim istiyorum Beni şad et şadiye başın için *** Her zaman sen yaIancı ben kâni Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her teIIakide bir hayaIin berrak *** Nerede o mis gibi IeyIakIar Sararıp soImak üzere yaprakIar Bana mesken oIunca toprakIar Beni yad et güzeIim başın için