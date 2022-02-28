Sevemem (feat. Erol Büyükburç) Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Sevemem (feat. Erol Büyükburç)
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Mevsim yine sonbahar
Kaldı aşkım kuru dal
Döküldüm yaprak yaprak
Vardım sana kara toprak
***
Sus avutma yalanlarla
Üşüyorum koynunda
Sar ısıt beni
Sevda kollarında
***
Sevemem, sevemem
Bir seni sevdim
Başkasını sevemem
***
Hayaller denizinde
Buluşalım ölümsüzde
Mevsimler bahar olsun
Ayırmasın bizi…
Sensizlik çöllerinde
Yalnızlığın yelinde
Savur be ey deli rüzgar
Kavuşalım birbirimize